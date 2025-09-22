Lokalvårdare Heltid, Ludvika
2025-09-22
Lokalvårdare - Heltid, Ludvika
Vi söker en erfaren lokalvårdare på heltid i Ludvika som trivs med varierande uppdrag och tidiga morgnar.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
AB Helmiljö i Ludvika är ett väletablerat lokalvårdsföretag som funnits sedan 1994. Vi erbjuder professionella städtjänster till både företag, fastighetsägare och privatpersoner. Vårt fokus ligger på kvalitet och noggrannhet, och många av våra medarbetare har lång erfarenhet inom städbranschen.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos Helmiljö arbetar du med varierande städuppdrag, både i team och självständigt. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Kontors- och företagsstädning
Städning av trapphus, fastighetsgemensamma ytor och butikslokaler
Bygg- och flyttstädning
Golvvård, både maskinell och kemisk
Fönsterputsning
Städuppdrag i privata hem
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Följa checklistor och kvalitetsrutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete
Tycker om att arbeta både i grupp och självständigt
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika uppdrag och tider
Har god kommunikationsförmåga och kan samarbeta väl med både kollegor och kunder
Har inga problem med tidiga morgnar och varierande arbetstider
Meriterande är erfarenhet av golvvård, byggstädning eller fönsterputs.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med lång erfarenhet inom lokalvård
Varierande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter
Arbete i ett team av erfarna kollegor
Möjlighet till fast anställning för rätt person
Anställningsform
Heltid, tillsvidare med inledande provanställning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss. Urval och intervjuer sker löpande.
(OBS, NRDC är ett ägandebolag till AB Helmiljo i ludvika, därför står det som arbetsgivare men du blir anställd av AB Helmiljö i Ludvika) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@helmiljo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ludvika Lokalvårdare 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nrdc AB
(org.nr 559451-1478), https://staging.helmiljo.se/
Östra Storgatan 32a (visa karta
)
771 50 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Helmiljö i Ludvika Jobbnummer
9519002