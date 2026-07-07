Lokalvårdare
Aktiebolaget Motala Stadshotell / Städarjobb / Motala Visa alla städarjobb i Motala
2026-07-07
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Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet av städning, gärna inom hotellstädning, kontorsstädning, flyttstädning, eller liknande arbetsuppgifter.
Du är duktig på att städa, tycker om att göra ett bra jobb och vill arbeta långsiktigt hos oss. Vi söker någon som är noggrann, ansvarsfull och pålitlig, och som trivs med att ta ansvar för sitt arbete.
Vi söker dig som är:
• Noggrann och ordningsam
• Ansvarsfull
• Pålitlig
• Engagerad
• Bra på att passa tider
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Lämna CV på plats
E-post: ekonomi@motalastatt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Motala Stadshotell
(org.nr 556038-0437)
Kungsgatan 6-8 (visa karta
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591 21 MOTALA Arbetsplats
Motala Stadshotell, AB Jobbnummer
9995977