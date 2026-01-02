Lokalvårdare

Oskarshamnmålare / Städarjobb / Oskarshamn
2026-01-02


Visa alla städarjobb i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oskarshamnmålare i Oskarshamn

EM Städ och Takvård söker lokalvårdare (heltid/deltid)

Vill du jobba i ett företag med fokus på kvalitet, service och ordning & reda? EM Städ och Takvård söker nu personal inom lokalvård med start 2026-02-01.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Dina arbetsuppgifter
Lokalvård/städning hos våra kunder (varierande uppdrag)
Säkerställa hög kvalitet och god kundservice
Självständigt arbete samt ibland i team

Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Minst 1 års erfarenhet av lokalvård/städ

Meriterande

Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen är ett plus

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: info@emstadtakvard.se
Märk mejlet: "Ansökan Lokalvård -

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@emstadtakvard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oskarshamnmålare
Sörviksvägen 15 B (visa karta)
572 30  OSKARSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EM Städ & takvård

Jobbnummer
9668185

Prenumerera på jobb från Oskarshamnmålare

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oskarshamnmålare: