2026-01-02
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
EM Städ och Takvård söker lokalvårdare (heltid/deltid)
Vill du jobba i ett företag med fokus på kvalitet, service och ordning & reda? EM Städ och Takvård söker nu personal inom lokalvård med start 2026-02-01.

Dina arbetsuppgifter
Lokalvård/städning hos våra kunder (varierande uppdrag)
Säkerställa hög kvalitet och god kundservice
Självständigt arbete samt ibland i team

Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Minst 1 års erfarenhet av lokalvård/städ
Meriterande
Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen är ett plus

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: info@emstadtakvard.se
Märk mejlet: "Ansökan Lokalvård"

Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@emstadtakvard.se

Omfattning
Sörviksvägen 15 B (visa karta
)
572 30 OSKARSHAMN Körkort
