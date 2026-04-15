Lokalvårdare

Oskarshamnmålare / Städarjobb / Oskarshamn
2026-04-15


Lokalvårdare sökes i Oskarshamn

Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare till vårt team i Oskarshamn.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, trapphus och andra lokaler
Säkerställa hög kvalitet och följa städrutiner

Kvalifikationer
B-körkort
Berättigad till anställningsstöd (t.ex. lönebidrag eller nystartsjobb)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Kunna arbeta självständigt samt i grupp
Noggrann, ansvarstagande och pålitlig

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: jobb.ematadtakvard@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "söker jobb lokalvårdare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Oskarshamnmålare
Sörviksvägen 15B (visa karta)
572 30  OSKARSHAMN

Körkort
Arbetsplats
EM Städ och Takvård

Jobbnummer
9854869

