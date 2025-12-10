Lokalvårdare
Kock.in växer!
Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga.
Nu söker vi noggranna Lokalvårdare med ett öga för detaljer, som vill vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö.
Om rollen I rollen som Lokalvårdare ansvarar du för helhetsupplevelsen i vår kunds lokaler. Ditt uppdrag blir att skapa en miljö som förmedlar en attraktiv och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda& besökare .
* Daglig städning: administrativa ytor som kontor och konferensrum, kök/pentry, toaletter och omklädningsrum, mm
Tjänsten är en deltidsanställning med timlön, cirka 3-4 timmar per dag, måndag-sön
Kvälls tid - start 19-00 eller 17-20 Dagtid 06.00 -8-00
Vi söker lokalvårdare som kan arbeta på olika kontor i Stockholm
Tjänstens startdatum är dec.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i serviceyrket
Vi ser gärna att du arbetat med lokalvård tidigare.
Svenska flytande
PRYL eller SRY utbildning .
Erfarenhet av hotell städning / städning av rum.
Du skall kunna jobba Helg .
Du tycker om att skapa en trivsam miljö - från en skinande kaffestation till välkomnande konferensrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
ronja@kockin.se
(org.nr 556760-2098) Arbetsplats
Kock.In Jobbnummer
9637829