Lokalvårdare
Centum Consulting and Recruitment / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2025-09-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centum Consulting and Recruitment i Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Centum söker nu noggranna och ansvarstagande lokalvårdare för uppdrag hos våra kunder. Har du ett öga för detaljer och trivs med att skapa rena och trivsamma miljöer? Då vill vi höra från dig!Dina arbetsuppgifter
* Daglig städning av kontor, trapphus, skolor, butiker eller andra lokaler
* Dammsugning, moppning, torkning av ytor
* Avfallshantering
* Påfyllning av hygienartiklar
* Periodiskt underhåll vid behov
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inte krav)
* Är noggrann, självgående och ansvarsfull
* Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Har körkort (meriterande beroende på uppdrag) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centum Consulting and Recruitment
252 25 HELSINGBORG Jobbnummer
9528387