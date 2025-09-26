Lokalvårdare

Centum Consulting and Recruitment / Städarjobb / Helsingborg
2025-09-26


Visa alla städarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Centum Consulting and Recruitment i Helsingborg, Malmö eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-26

Om tjänsten
Centum söker nu noggranna och ansvarstagande lokalvårdare för uppdrag hos våra kunder. Har du ett öga för detaljer och trivs med att skapa rena och trivsamma miljöer? Då vill vi höra från dig!

Dina arbetsuppgifter
* Daglig städning av kontor, trapphus, skolor, butiker eller andra lokaler
* Dammsugning, moppning, torkning av ytor
* Avfallshantering
* Påfyllning av hygienartiklar
* Periodiskt underhåll vid behov

Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inte krav)
* Är noggrann, självgående och ansvarsfull
* Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Har körkort (meriterande beroende på uppdrag)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centum Consulting and Recruitment
252 25  HELSINGBORG

Jobbnummer
9528387

Prenumerera på jobb från Centum Consulting and Recruitment

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Centum Consulting and Recruitment: