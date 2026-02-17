Lokalvårdare - 2 tjänster, heltid

Bjuvs kommun, Lokalvård / Städarjobb / Bjuv
2026-02-17


Visa alla städarjobb i Bjuv, Åstorp, Helsingborg, Klippan, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bjuvs kommun, Lokalvård i Bjuv

Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"

Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.

Vad jobbar du för?

Vill du arbeta med professionell lokalvård i miljöer som används av barn, elever och föreningsliv? Bjuvs kommun söker nu 2 lokalvårdare för en tillsvidareanställning på 100 % med placering inom idrottshallar och förskolor.

Tjänsten har tidig start och arbetet börjar kl. 05.30 på morgonen.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Arbetsuppgifter
I rollen som lokalvårdare ansvarar du för att lokalerna håller hög standard vad gäller hygien, säkerhet och trivsel. Arbetet är varierat och ställer krav på både yrkesskicklighet och god planering. Du möter dagligen personal, barn och andra verksamheter, vilket gör bemötande och service viktiga delar av uppdraget.

Arbetsuppgifter
* Utföra daglig lokalvård enligt gällande rutiner och kvalitetskrav
* Genomföra storstädning och periodiskt underhåll
* Utföra golvvård, både maskinellt och manuellt
* Arbeta med olika typer av städmaskiner
* Hantera och övervaka städrobotar
* Utföra städning på höjd
* Utföra övriga arbetsmoment som ingår i professionell lokalvård

Kvalifikationer
Vem vi söker



Vi söker dig som har ett yrkesmässigt förhållningssätt och som tar ansvar för ditt arbete. Du är trygg i din roll och van vid att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Relevant utbildning inom lokalvård och flera års erfarenhet i yrket

God förmåga att kommunicera och samarbeta med olika verksamheter

Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt

Förmåga att arbeta flexibelt i en varierande vardag

B-körkort

Som person är du strukturerad, pålitlig och professionell i ditt bemötande.

ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom lokalvården ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.

Med KRAFT gör vi det bättre att arbeta, bo och leva i Bjuvs kommun. Med kompetens, respekt, ansvar, förtroende och tillgänglighet skapar vi tillsammans resultat i våra verksamheter.

Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.

Känslan skapar Familjen Helsingborg.

Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

familjenhelsingborg.se

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303789/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bjuvs kommun (org.nr 212000-1041)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lokalvård

Kontakt
Enhetschef Lokalvården
Per-Erik Karlsson
per-erik.karlsson@bjuv.se
+46424585024

Jobbnummer
9748625

Prenumerera på jobb från Bjuvs kommun, Lokalvård

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bjuvs kommun, Lokalvård: