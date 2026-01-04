Lokalvård
Dd i Gällivare AB / Städarjobb / Gällivare Visa alla städarjobb i Gällivare
2026-01-04
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dd i Gällivare AB i Gällivare
DD i Gällivare AB söker två städare!
Vi jobbar med hemstädning, storstädning, flyttstädning och byggstädning. Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs med både självständigt arbete och teamwork. Du följer instruktioner och scheman och kommunicerar obehindrat på engelska.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning (meriterande, inget krav)
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta självständigt och i team
B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Varierande uppdrag och arbetsdagar
Flexibilitet inom givna ramar
Arbete både självständigt och i team
Välkommen till DD i Gällivare AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
via epost
E-post: viktoriabackman@ddigstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dd i Gällivare AB
(org.nr 556817-5003) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668394