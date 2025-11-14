Lokalplanerare
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Lokalplanerare i Färgelanda kommun - bli nyckelpersonen i vår utveckling!
Vill du ha en roll där du verkligen kan göra skillnad? Som lokalplanerare i Färgelanda kommun får du kombinera strategi och samordning med analys och dialog - allt för att våra verksamheter ska ha rätt lokaler idag och i framtiden.
Här får du en central roll i en organisation som satsar stort, men samtidigt är så liten att du alltid är nära besluten.
Din roll
Som lokalplanerare arbetar du med att bidra till att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att kommunens fastighetskapital i dessa sammanhang utnyttjas på bästa sätt utifrån aktuell lokalförsörjningsplan.
I rollen som lokalplanerare blir du spindeln i nätet som samordnar och projektleder kommunens lokalförsörjning. Du driver arbetet framåt i nära dialog med kollegor, verksamheter och andra aktörer - alltid med fokus på smarta, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Du får en bred tjänst där du växlar mellan strategiskt analysarbete och praktisk samordning.
Det handlar bland annat om att:
• Kartlägga och analysera verksamheters lokalbehov på både kort och lång sikt.
• Leda det operativa arbetet kopplat till kommunens strategiska lokalförsörjningsplan.
• Hålla ihop dialoger med andra interna verksamheter och andra aktörer.
• Föreslå lösningar för att öka nyttjandegraden av lokaler.
• Analysera ekonomiska konsekvenser av olika alternativ.
• Vara en aktiv part i framtagande av riktlinjer, policys och planer.
Kort sagt: du blir den som ser till att Färgelanda kommuns lokaler fungerar - nu och på sikt.
Vid vissa tillfällen kommer du informera kommunens politiker om planer och processer etcetera.
Nya lagar och riktlinjer inom miljö, bygg och energi etc. gör att omvärldsbevakning ska ske löpande.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ta ansvar, skapa helhet och driva på utveckling. Du är trygg, lösningsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Dessutom gillar du att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
För tjänsten krävs att du har:
• Bygg- eller fastighetsrelaterad högskoleutbildning med inriktning fastighetsekonomi.
• Minst 5 års erfarenhet som lokalplanerare, förvaltare, projektledare eller liknande.
• God administrativ förmåga och vana vid att analysera och kommunicera komplex information.
Det är meriterande om du har arbetat i systemen Momentum, Planima, Novisa samt har erfarenhet av strategisk partnering.
Varför Färgelanda?
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en mindre kommun där beslutsvägarna är korta, gemenskapen stark och där din insats snabbt gör skillnad. Samtidigt har vi höga ambitioner och en kultur där engagemang, initiativförmåga och gott bemötande genomsyrar allt vi gör.
Och så själva platsen: Färgelanda ligger i hjärtat av Dalsland - omgivet av sjöar, skogar och friluftsliv - men ändå nära städer som Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Här är det enkelt att trivas, både hemma och på jobbet.Publiceringsdatum2025-11-14Övrig information
Vi söker dig som kommunicerar tydligt, använder svenska obehindrat i tal och skrift och känner dig trygg med digitala verktyg.
B-körkort krävs för tjänsten.
