Lokalförsörjningsstrateg
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05
Vill du arbeta strategiskt med samhällsutveckling och bidra till smarta, hållbara och kostnadseffektiva lokallösningar?
Som lokalförsörjningsstrateg i Gislaveds kommun får du en nyckelroll i att utveckla och samordna kommunens arbete med lokaler - från tidiga behovsanalyser till investeringsbeslut.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar övergripande med kommunens lokalförsörjning och har en central roll i att driva och vidareutveckla arbetet med processer, planering och prioriteringar. Uppdraget spänner från tidiga behovsanalyser till strategiska vägval inför investeringsbeslut, där du bidrar med helhetsperspektiv och långsiktig riktning.
Rollen innebär många kontaktytor där du samverkar med förvaltningar, kollegor inom fastighetsorganisationen samt externa aktörer. Du fungerar som en sammanhållande kraft som skapar struktur, tydlighet och framdrift i komplexa frågor.
Du blir en del av ett mindre team med stort engagemang, där fokus ligger på att utveckla och effektivisera kommunens lokalförsörjning. Teamet befinner sig i en utvecklingsfas, vilket ger dig goda möjligheter att bidra med nya perspektiv och stärka det strategiska arbetet.
Tillsammans har ni stor frihet att forma arbetssätt, prioritera insatser och bygga en långsiktigt hållbar struktur för kommunens lokalplanering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och utveckla kommunens lokalförsörjningsprocess
Ta fram och vidareutveckla kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan
Leda och genomföra åtgärdsvalsstudier och förstudier
Stötta och samordna lokalsamordnare i organisationen
Säkerställa ett effektivt och hållbart nyttjande av lokaler
Föredra ärenden för ledning och politik
Vara en central kontakt gentemot kommunala bolag och externa aktörer
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och har ett helhetsperspektiv. Du är trygg i att arbeta självständigt och har förmåga att driva frågor framåt i en komplex organisation.
Du bygger förtroende genom tydlig kommunikation och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och nivåer.
Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsutveckling eller annat relevant område, eller erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig för uppdraget.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med lokalförsörjning eller liknande, helst inom offentlig verksamhet.
Meriterande
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Projektledarerfarenhet
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer hållas under vecka 22 och 23.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
)
332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Planeringsavdelningen, Enhet åtgärdsplanering Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 037181000 Jobbnummer
9890758