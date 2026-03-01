Logoped till Värnamo kommun
2026-03-01
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola och anpassad skola.
Tillsammans är vi ca 1200 anställda.
Skollogopederna i Värnamo kommun arbetar mot kommunens samtliga grundskolor och stöttar dem i deras uppdrag att främja elevernas hälsa och lärande mot målen samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet.
Vill du ha ett varierande arbete? Är du intresserad av att använda dina kunskaper i ett främjande och förebyggande arbete? Är du intresserad av att arbeta med utvecklingsfrågor? Då kan visstidstjänsten som skollogoped vara intressant för digOm företaget
I logopedgruppen i Värnamo kommun arbetar fyra legitimerade logopeder, varav två är föräldralediga, vi söker nu en logoped för ett vikariat. Skollogopederna är placerade centralt på Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, liksom skolläkare, skolpsykologer och barn- och elevhälsachef. Logopederna utgår från gemensamt kontor på Tingshuset men stor del av arbetsveckan förläggs ute på skolorna. Varje vecka har logopedgruppen avsatt nätverkstid för gemensamt utvecklingsarbete, kollegialt utbyte samt diskussion och fördelning av ärenden som inkommit. Logopedgruppen samarbetar kring kommunens skolor, fördelning av insatser sker utifrån kommunövergripande behov. Skollogopederna deltar regelbundet på skolornas elevhälsoteamsmöten i F-3-skolorna, tillsammans med specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor som är lokalt placerade på respektive skolenhet. I övriga årskurser deltar logopederna efter överenskommelse samt erbjuder kompetensutveckling och konsultation.Dina arbetsuppgifter
Skollogopedernas huvudsakliga uppgift är att stötta elever med språkliga svårigheter för att nå högre måluppfyllelse samt minimera språkliga hinder i skolans verksamhet.
Målet är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Som skollogoped i Värnamo kommun kommer du genom ett konsultativt arbets- och förhållningssätt erbjuda personalstöd i arbetet kring tal, språk och kommunikation. Stödet kan utgöras av föreläsningar, workshops, handledning till pedagogisk personal, direkta elevkontakter som språkliga kartläggningar eller i enstaka fall språklig träning.
Arbetet innebär kartläggning och planering av stödbehov samt återkommande kontakt med respektive enhet där behov identifierats. I tjänsten ingår inte regelrätta språkutredningar med diagnossättning.
Arbetet är varierat och du har stora möjligheter att påverka arbetssätt och upplägg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped, gärna med erfarenhet av arbete med språkliga svårigheter hos barn och unga. Du har vana av att arbeta självständigt och flexibelt och har god förmåga till att planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är bra på att samarbeta och att skapa goda relationer. Du bör ha erfarenhet av handledning, konsultation och stöttning inom pedagogisk verksamhet. Du har god kännedom om aktuell forskning kring tal- och språksvårigheter. Pedagogisk erfarenhet är meriterande. Körkort är ett krav. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
