Logoped med medicinskt ledningsansvar

2026-03-05


Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen inom Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola och fritidshemsverksamhet, anpassad grund- och gymnasieskola samt gymnasieskola.

Inom förvaltningen finns Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa, vars uppgift är att bistå skolorna i att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. På avdelningen finns Enheten för elevhälsa.

På Enheten för elevhälsa arbetar representanter för elevhälsans professioner, individuellt och i arbetsgrupper med nedanstående uppdrag:

Professionsstöd till elevhälsans professioner
Insatser för utveckling av skolors elevhälsoarbete
Ledning av psykologers och logopeders hälso- och sjukvårdsinsatser
Systemstöd för elevhälsans journal och elevdokumentation
Skolpsykologer för gymnasiet
Ett utredningsteam för psykologbedömning inför mottagande i anpassad skola.

Dina arbetsuppgifter
Enheten för elevhälsa söker nu en logoped för medicinskt ledningsansvar för den del av det logopediska insatsen inom elevhälsan, Stockholms stad, som regleras av hälso- och sjukvårdslagen, HSL. På uppdrag av verksamhetschef enligt HSL kommer du att leda och utveckla den logopediska insatsens hälso- och sjukvårdande arbete, med fokus på patientsäkerhet och vårdkvalitet.
Du ska ha god kännedom om lagar och styrdokument för såväl elevhälsans uppdrag som för logopedens hälso- och sjukvårdande insats i skolan. I arbetet ingår bl.a. att introducera nyanställda logopeder, utarbeta och implementera rutiner, hantera avvikelser och skriva del i utbildningsförvaltningens årliga patientsäkerhetsberättelse.

Kvalifikationer
Legitimerad logoped med erfarenhet av arbete som logoped inom skola.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är ett krav då du ska kunna handleda och stödja skolornas logopeder i deras hälso- och sjukvårdande uppdrag, liksom god samarbetsförmåga då arbetet även innebär kontakter med rektorer, elevhälsoteam och andra medarbetare inom Utbildningsförvaltningen.

Meriterande är om du är van användare av journalsystemet Prorenata.
Ersättning
månadslön

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Sthlms Stad

Kontakt
Britta Hansen
08-50832826

