Logoped
Region Östergötland / Logopedjobb / Linköping Visa alla logopedjobb i Linköping
2026-07-31
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, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Brinner du för rehabilitering och vill arbeta i en verksamhet med hög kompetens för patienternas bästa? Då är det kanske dig vi söker.
Vårt erbjudande
Inom området smärt- och rehabiliteringsmedicin bedriver vår klinik specialiserad teambaserad utredning, behandling och rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, förvärvade hjärnskador, komplicerad smärta, trötthet och Ehlers Danlos syndrom. Kliniken har 12 vårdplatser och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Vi har en specialiserad öppenvårdsverksamhet med ett antal olika inriktningar och arbetar även konsultativt gentemot andra enheter. Interprofessionellt teamarbete där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering genomsyrar arbetet.
Vi arbetar för ett nära samarbete med andra verksamheter som är aktuella i patienternas vård och rehabilitering. Vi har även utredningsverksamhet kopplat till försäkringsmedicin och trafikmedicin samt kommunikationsmottagning för utredning och åtgärder vid komplexa kommunikations-nedsättningar. Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet med stolthet över vår spetskompetens inom smärta, neurologi och rehabilitering. Forskning och utveckling utgör en betydelsefull del i klinikens arbete. Vi har en öppen och inbjudande kultur där våra team kännetecknas av ett stort engagemang - vi stöttar, hjälper och lär av varandra.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker två logopeder till vår verksamhet, en tillsvidare och en tidsbegränsad anställning.
De logopediska arbetsuppgifterna består av att självständigt utföra bedömning och behandling av svälj-, språk-, tal-, och röstsvårigheter samt vid kognitiva kommunikationssvårigheter. En viktig del i arbetet är att utbilda patient, anhöriga och vid behov andra delar i teamet. Arbetet kommer i första hand vara riktat mot slutenvården.
Arbetsgrupp
På kliniken arbetar fyra mycket erfarna logopeder som du kommer ha ett nära samarbete med. Arbetet bedrivs i team tillsammans med flera andra professioner. Det interprofessionella teamet arbetar tätt tillsammans med patienterna för att driva den neurologiska rehabiliteringen framåt.
Vi värdesätter att du har ett intresse för att delta i utvecklingen av professionen liksom för verksamheten som helhet. Hos oss finns goda möjligheter att påverka den egna arbetssituationen.
Om dig
Du är legitimerad logoped med erfarenhet av neurologisk rehabilitering. Det är meriterande om du har erfarenhet av hjärn- och ryggmärgsskaderehabilitering inklusive logopedisk rehabilitering av tracheostomerade patienter samt FUS-erfarenhet.
Som person arbetar du bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är lugn, stabil och har förmåga att planera, prioritera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Annonsen avser två heltidstjänster (100%), en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning på cirka 11 månader.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock kommer tjänsten att tillsättas först efter sista ansökningsdag.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Eva Sandvall, verksamhetschef: eva.sandvall@regionostergotland.se
, 010 103 92 30
Logopedrepresentant Hanna Åberg: hanna.m.aberg@regionostergotland.se
, 010 103 87 24
eller Maja Karrberg: maja.karrberg@regionostergotland.se
, 010 103 15 67
Representant för SACO Ylva Forsberg Hult: ylva.forsberg.hult@regionostergotland.se
, 010 103 81 73
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Smärt- och Rehabiliteringsmedicinska kliniken Jobbnummer
10016597