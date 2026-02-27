Logistikutvecklare med digitaliseringsintresse
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Om rollen
I ditt arbete med den lokala ledningsgruppen (Gruppchef produktion, Team Leader, Verkstadstekniker, Logistikutvecklare) kommer du arbeta med Scanias produktionssystem (SPS) och tillämpa det för att förbättra verksamhetens processer och hantera dagliga utmaningar. Du kommer även arbeta med att leda projekt alternativt som projektresurs där du har stor hjälp av dina drivna logistikutvecklingskollegor - det kan till exempel handla om att dimensionera lagerkapacitet, hitta bästa sätt att flöda material till våra kunder och analysera hur vi långsiktigt kan optimera våra ytor och processer för att vara så effektiva som möjligt. Rollen är produktionsnära och kräver regelbunden närvaro på plats vid Logistikcenter Södertälje för att snabbt kunna förankra och implementera lösningar i produktionen.
Ditt dagliga arbete består av att delta i morgonmöten för att följa upp nyckeltal och lösa avvikelser, göra produktionsobservationer som leder till snabba förbättringar, uppdatera dashboards och ta fram korta analyser samt stötta tester och införanden i produktionen. Återkommande uppgifter är kapacitetsplanering, planering av lager-/pallplatsbehov, driva mindre förbättringsprojekt och ta fram beslutsunderlag till planeringsmöten.
Om teamet
Vi är ett engagerat team om sju logistikutvecklare som arbetar tätt med produktionen för att utveckla effektiva, hållbara flöden. I teamet kombinerar vi analys, kapacitetsdimensionering, förbättringsarbete och digitalisering - med praktisk förankring i SPS och nära samarbete med produktion, verkstadsteknik och digitaliseringsfunktionen. Du får möjlighet att växa och bidra direkt i produktionen.
Som gruppchef för vårt team är jag engagerad, närvarande och mån om att ge medarbetare ansvar och förutsättningar att utvecklas. Jag arbetar nära teamet, coachar i vardagen och ser till att du får tydliga mål, regelbunden återkoppling och det stöd som behövs för att lyckas - både i operativa förbättringar och i större och mer strategiska aktiviteter. Vi firar framgångar, lär av misstag och prioriterar ett respektfullt, inkluderande arbetsklimat.
Vem är du?
Vi tror att du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning mot logistik eller motsvarande erfarenhet, att du har erfarenhet från produktion/logistik och förstår hur logistikkedjan påverkar produktion och kapacitet, att du är analytisk och van att arbeta strukturerat, trivs i tvärfunktionella team och vill driva digitalisering och förbättringsarbete i en verksamhet i förändring.
Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att vara nära produktion. Du tar initiativ, prioriterar effektivt och bygger goda relationer i organisationen. Du är tydlig i din kommunikation, delar gärna kunskap och bidrar till ett tryggt och utvecklande arbetsklimat.
Meriterande
Erfarenhet av Power BI - bygga dashboards och visualiseringar; kunskaper i SQL för dataextraktion och analys; erfarenhet av Python för datatransformation eller enklare automatisering; erfarenhet av SPS, Lean eller andra förbättringsmetoder.
Varför Scania?
Möjlighet att påverka digitaliseringsagendan inom logistikcentret; praktisk påverkan - dina lösningar används i produktion och ger mätbar förbättring; tydliga utvecklingsvägar, stöd från erfarna kollegor och mentorprogram; flexibilitet i arbetstid/hybridarbete där det är möjligt, men rollen är primärt förlagd till produktion; en inkluderande kultur som värdesätter mångfald och förbättringsarbete.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, senast 2026-03-18. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta:
Göran Nikolic Leikas, Group Manager Logistics Development, goran.nikolic.leikas@scania.com
