Logistikutvecklare
2026-03-19
MediCarrier är Region Stockholms bolag för logistik och transporter till hälso- och sjukvården.
Vårt uppdrag har betydelse för vardagen för nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning. Varje dag, året runt, skapar vi förutsättningar för våra kollegor i vården att utföra sitt arbete. Genom att till exempel säkerställa att viktiga blodprov transporteras till analys och att produkter som provrör, operationsmaterial och skyddsutrustning alltid finns på plats, bidrar vi till Region Stockholms hälso- och sjukvård. Det är ett ansvar som inte alltid märks, men som är avgörande för att vården ska fungera tryggt och säkert. Utan rätt förutsättningar i rätt tid stannar vården.
Hos MediCarrier är du en del av ett samhällsviktigt uppdrag, mitt i vårdens vardag. Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som Logistikutvecklare har du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa effektiva, robusta och innovativa varuflöden för MediCarrier och Region Stockholm.
Arbetsuppgifterna är breda och utgår från uppdraget att ta initiativ till, driva eller stödja utveckling- eller förbättringsarbete. Du arbetar med både strategiska, taktiska och operativa frågeställningar längs hela försörjningskedjan för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm.
I rollen ingår analyser av flöden och processer, identifiering av utvecklingsmöjligheter och förbättringsbehov samt att leda genomförandet av beslutade projekt.
Det kan innebära att ta initiativ till och leda större utredningar som skapar underlag för strategiska beslut eller att leda beslutade initiativ som skapar konkreta resultat i närtid. Som expert inom varuförsörjning kommer du att representera MediCarrier eller Region Stockholm i olika forum.
Region Stockholm har sedan 2024 ett särskilt programkontor för försörjningsberedskap. Uppdraget är att inrikta, samordna och stödja utvecklingen av hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap som en del av uppbyggnaden av det civila försvaret i Sverige. Programkontoret leds av MediCarriers vd och som Logistikutvecklare kommer du att ha en viktig roll i detta arbete.
Vem är du?
Du är en engagerad och strukturerad person som kan planera ditt och andras arbete väl och du känner ett stort ansvar för att leverera ett slutresultat med hög kvalité. Du har lätt att arbeta i olika miljöer och att sätta dig in i nya frågeställningar. Med din goda analytiska förmåga identifierar du affärsmässiga, robusta och innovativa lösningar som driver strategisk utveckling och löpande förbättringar.
Genom utbildning och erfarenhet har du utvecklat goda kunskaper som du kan omsätta i resultat. Du är också lyhörd för andras erfarenheter och delar gärna din egen kunskap. Du är en naturlig ledare som skapar förtroende och bygger starka relationer med både kollegor och andra inom Region Stockholm.
Du trivs med att jobba tillsammans med andra och du har förmåga att skapa ett bra och effektivt samarbete. Med en prestigelös och flexibel personlighet tar du dig an olika roller vid behov i syfte att uppnå det bästa slutresultatet.Kvalifikationer
Vi söker dig med en civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning logistik eller annat relevant område. Du har minst tio års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på logistikprocesser och varuflöden. Du har erfarenhet som gör att du förstår detaljerna i ett försörjningsflöde. Gärna från en varuägande organisation med egen drift eller styrning av lager- och transportverksamhet.
Du har tidigare erfarenhet och goda kunskaper av att arbeta
i projektform utifrån en vedertagen projektmodell där du företrädesvis haft rollen som projektledare eller annan nyckelroll i en projektledningsgrupp
på alla nivåer i en organisation från ledningsnivå till daglig verksamhet
i olika system och där du är en erfaren användare och kravställare
i Excel där du har förmågan att strukturera, analysera och dra slutsatser från stora datamängder och presentera det på ett tydligt och anpassat sätt i Powerpoint.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i större organisationer samt erfarenhet av utveckling och etablering av nya lagerstrukturer, lagerdesign och automationslösningar.
Vi erbjuder dig
Hos MediCarrier blir du en del av en flexibel och prestigelös organisation med högt engagemang. Som nyanställd får du ett omfattande introduktionsprogram som ger dig en god förståelse för vår verksamhet. MediCarrier är en del av Region Stockholm och vi arbetar efter våra gemensamma värdeord: samverkan, kompetens, pålitlighet och öppenhet.
MediCarrier erbjuder ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor, friskvårdstimme och tillgång till vårt företagsgym. du erbjuds lunchförmån genom Edenred och subventionerade friskvårdsaktiviteter via Benifex. Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv och du har möjlighet till visst distansarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Bakgrundskontroll kommer att genomföras inför en eventuell anställning. Som en del av rekryteringsprocessen använder vi även arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan förekomma. Arbetsplatsen är belägen på vårt huvudkontor i Spånga, med goda kommunikationer och gratis parkering utanför kontoret. Arbetsspråket är svenska.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia. Ansök till tjänsten via följande länk: https://poolia.se/jobb/erfaren-logistikutvecklare-till-medicarrier-7400736/
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2028".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
MediCarrier AB, Logistikutveckling Kontakt
Erik Ekholm 0702576200
9807554