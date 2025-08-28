Logistikstudent Sökes till Extrajobb!
2025-08-28
Är du en logistikstudent och vill ha ett meriterande extrajobb vid sidan av dina studier? Vi söker dig som vill arbeta såväl praktiskt som administrativt med logistik. Vi tillämpar löpande urval - välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en student till vår kund som arbetar med internationell logistik och har sin produktion i centrala Göteborg. Du kommer att stötta upp vid logistikhanteringen i dess interna logistiksystem samt hjälpa till med praktiskt arbete i form av pack, plock och last. Vi söker dig som kan komma in och arbeta under en begränsad tidsperiod, vanligtvis 2 sista veckorna per kvartal. Det kan även finnas behov utspridda dagar.
Packa och administrera frakt till slutkunder globalt.
Hantera lagersaldo i deras interna system.
Rapportera avvikelser i avvikelsesystemet.
Arbeta praktiskt med lagerhantering, detta i from av packning och plockning.
VI SÖKER DIG SOM:
Läser år 2 eller 3 på en YH-/kandidatutbildning inom logistik eller supply chain.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används internt.
Har möjlighet att arbeta 3-4 dagar i veckan under en period av ca 2-3 veckor varje kvartal.
Vidare kommer stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi tror att du som söker är initiativtagande och noggrann. Du är inte rädd för att ta tag i arbetsuppgifter varken administrativt eller praktiskt. Vidare är du flexibel och värdesätter känslan av att hjälpa till!
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Anställningen är tidsbegränsad och sträcker sig över ca 2-3 veckor per kvartal.
ÖVRIG INFORMATION:
Omfattning: Deltid.
Placering: Göteborg.
Start: 8 september
Rekryteringsansvarig: Tuva Sandberg.
Lön: Timlön.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
