Logistikplanerare till söderort
Libera i Sverige AB / Logistikjobb / Stockholm
2025-09-05
Vi på Libera rekryterar nu en Logistikplanerare till en av våra kunder i södra Stockholm. Här erbjuder vi dig en spännande roll i ett modernt och dynamiskt logistikflöde.
Uppdraget
Som Logistikplanerare får du en nyckelposition i produktions- och leveransteamet. Du ansvarar för att utveckla och optimera logistiska processer, från kapacitetsplanering till daglig planering. Du samarbetar nära interna funktioner såsom produktion, inköp och kundservice för att säkerställa att alla led i kedjan fungerar effektivt och levererar enligt uppsatt plan.
Skapa och utveckla en balanserad och kostnadseffektiv planering.
Säkerställa god leveransprecision genom flödesstyrning och god lagerbalans.
Arbeta aktivt med ständiga förbättringar enligt Lean-principer och IBP-processer.
Följa upp och analysera nyckeltal, samt initiera åtgärder vid avvikelser.
Stötta team i arbetet med MPS, Shop Floor Scheduling och operativa justeringar.
Koordinera prognoser, materialflöden och kapacitet för att optimera logistikkedjan.
Vem du är
Du är en noggrann, strukturerad och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för logistik och planering. Du trivs i en miljö där du får använda både din analytiska förmåga och din kommunikativa sida för att skapa effektiva flöden och goda samarbeten. Att arbeta metodiskt och samtidigt ha flexibilitet att hantera snabba förändringar är något du ser som en självklarhet.
Vi söker dig som:
Har relevant högskoleutbildning, gärna inom industriell ekonomi, logistikingenjör, supply chain eller liknande.
Har tidigare erfarenhet av logistikplanering, lagerstyrning, produktion eller supply chain.
Är van vid att arbeta i planeringssystem (ERP/MRP) och har goda kunskaper i Excel.
Har god förståelse för Lean-arbete och/eller IBP-processer (meriterande).
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se Jobbnummer
9494898