Logistikpersonal
2025-10-03
Befattningen
Vill du arbeta med logistik i en dynamisk miljö med huvudsaklig inriktning ammunitionstjänst? Då behöver vi just dig på Försörjningsavdelningen i Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn och i arbetet med att bygga ett starkare försvar.
Vi söker medarbetare för arbete med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter inom förråd och materielförsörjning.
Som medarbetare hos oss präglas vardagen av tempo, varierande uppgifter och gott kamratskap. För att komma in i arbetsuppgifterna får du utbildning inom funktionen som i huvudsak genomförs på annan ort.
Om enheten
A 9 Försörjningsavdelning är en del av Logistikenheten Kristinehamn Garnison med uppgift att förse förbanden med de förnödenheter och tjänster som behövs för att utbilda och öva krigsförband. En Logistikenhet har till uppgift att förse förbanden med de förnödenheter som behövs för grundutbildning och officersutbildning samt samordna den tekniska tjänsten i en garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att arbeta på A9 Försörjningsavdelning innebär varierande arbetsuppgifter. Ena dagen kan du tillsammans med övriga teammedlemmar jobba med praktiska arbetsuppgifter inomhus eller utomhus och nästa dag arbeta enskilt med redovisning i något av våra datasystem.
Arbetet är av sådan karaktär att du behöver ha goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i PC/Nätverk, ha god fysisk förmåga och en positiv syn på träning, vi tränar styrka och kondition 3 timmar i veckan på arbetstid. Tunga lyft är vanligt förekommande och stor del av arbetet sker utomhus oavsett väder och årstid. Försvarsmakten är under stark tillväxt, så arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Om jobbet
• Delta i utbildning för att kunna hantera förekommande materielsystem både praktiskt och administrativt.
• Medverka i att planera sektionens arbete
• Förrådshållning av ammunition
• Redovisningsarbete i datasystem för ständigt korrekt lagersaldo
• Kundkontakt vid utlämning och mottag av förnödenheter Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i PC/Nätverk (Windowsmiljö).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Körkort *B*
• God fysisk förmåga eftersom tunga lyft förekommer. Arbete genomförs till del i utomhusmiljö oavsett väder. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av ett jobb med hög grad av självständighet. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Du är strukturerad och en god organisatör samtidigt som du trivs med många bollar luften. Du är resultatorienterad i ditt arbetssätt samt trivs med att ta egna initiativ. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring. Du vill på ett engagerat och självständigt sätt stödja processen med Försvarsmaktens tillväxt och återetablering av Bergslagens Artilleriregemente.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• ADR grund och klass 1.
• Behörighet för stödbens- och motviktstruck samt hjullastare.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens datasystem som LIFT och PRIO (SAP)
• Körkort *CE*
• Allmänna erfarenheter av förrådsarbete.
• Erfarenhet av hantering av ammunition och vapen.
• Erfarenhet av tidigare arbete med kundbemötande.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på ww.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som utbildning. Arbetsorten är Kristinehamn, men vi har också verksamhet i Villingsberg och Skaraborgs regemente är stöttande förband till återetableringen av A 9 så därav kommer en del av arbete och utbildning inledningsvis ske i Skövde och i Villingsberg.
Tillträde enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Johan Eriksson, Sektionschef 076-851 63 19
För information om rekryteringsprocessen, kontakta:
Julia Myreback, Stf. HR-chef tel. 076-855 11 70
Fackliga företrädare
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Samtliga nås via växeln på tfn 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-17 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
