Logistikmedarbetare till Enköping

Om rollen
Vi söker nu en logistikmedarbetare till ett företag i Enköping som arbetar med elektronikprodukter.
I den här rollen får du kombinera logistik med administration. Du ansvarar för att registrera, dokumentera och följa upp inkommande och utgående leveranser i företagets system, vilket kräver god datorvana och ett strukturerat arbetssätt. Utöver de administrativa delarna ingår även praktiskt arbete med att ta emot leveranser, packa produkter och hålla ordning i lagret. Truckkörning förekommer vid behov, främst i samband med godsmottagning.
Arbetet passar dig som gillar struktur, har öga för detaljer och vill vara en del av ett flöde där allt hänger ihop, från systemregistrering till färdig leverans.
Vi söker dig som Har erfarenhet av logistik, lager eller liknande arbetsuppgifter
Är noggrann och strukturerad
Har intresse för teknik och god datorvana
Trivs med att kombinera administrativa och praktiska arbetsuppgifter
Har truckkort
Anställningsform Tjänsten är på heltid och förväntas starta under hösten
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Vi söker dig som Är strukturerad och uppmärksam på detaljer
Är intresserad av teknik och nyfiken på att lära dig nya moment
Besitter god dator- & systemvana
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret krävs. Truckkort, B-körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
