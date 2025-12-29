Logistikkoordinator till Hitachi
Är du en serviceinriktad person som trivs med administration och kundkontakt? Vi söker nu en logistikkoordinator till Hitachi Rail. Rollen är perfekt för dig som gillar att ha många kontaktytor och vill arbeta i en internationell miljö där du får ta eget ansvar.
OM TJÄNSTEN
Hitachi Rail är en världsledande aktör inom järnvägsindustrin som driver utvecklingen av hållbara och innovativa transportlösningar.
Som logistikoordinator blir du en nyckelspelare i ett sammansvetsat team om totalt tre personer. Du kommer ansvara för administartion av reparationer, från den första kundkontakten och leveranshantering till administration och fakturaförberedelse. Rollen är en bred och operativ "allt-i-allo"-tjänst där du agerar brygga mellan kunden och ekonomiavdelningen genom att säkerställa att varje ärende följs upp, stängs och faktureras korrekt.
Du erbjuds
en roll i en internationell miljö med en gedigen introduktion på plats. Du blir en del av ett socialt team i Solna och får ett långsiktigt uppdrag hos en arbetsgivare som värdesätter god sammanhållning.
Dina arbetsuppgifter
I rollen hanterar du hela flödet kring reparationer och fungerar som länken mellan kunden och produktionen. Du arbetar både administrativt och operativt med fokus på att hålla hög servicegrad i alla led.
• Ansvara för administration och kundservice kopplat till kundreparationer.
• Sköta daglig leveranshantering och logistikuppföljning.
• Logga leveranser och ärenden i deras system.
• Skapa fakturaunderlag genom att matcha inköpsordrar och leveranser som sedan skickas till ekonomiavdelningen för betalning.
• Ha daglig kontakt med kunder och interna avdelningar gällande leveransstatus.
• Ta emot inkommande leveranser dagligen på plats på kontoret.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av kundservice och trivs med att ha mycket kundkontakt.
• Administrativ erfarenhet, till exempel inom logistik eller liknande.
• Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, då du arbetar i en internationell miljö.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av affärssystemet SAP.
• Tidigare erfarenhet av fakturahantering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är en social och öppen person som tar egna initiativ och kan arbeta självständigt när du väl lärt dig rutinerna. Eftersom du arbetar med många parallella uppgifter behöver du vara strukturerad, anpassningsbar och trivas i en miljö där det händer mycket.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
