Logistikkoordinator
2025-12-18
Regionens hus
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Vill du arbeta i en organisation som bygger något nytt och samhällsviktigt? Region Uppsala satsar långsiktigt på att utveckla en modern och effektiv vårdlogistik.
Som en del i detta arbete har regionen etablerat en central logistikorganisation med uppdraget att genom central ledning säkerställa en robust och effektiv materialförsörjning till hälso- och sjukvården. Just nu befinner sig logistikorganisationen i en expansiv fas där vi ska implementera ett nytt affärssystem samt driftsätta ett centrallager i egen regi. Centrallagret kommer att fungera som navet i regionens materialförsörjning till hälso- och sjukvården samt vara en viktig del i regionens satsning på ökad försörjningsberedskap.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad logistikkoordinator till vårt team! Som logistikkoordinator kommer du att vara en nyckelperson i vår dagliga logistikverksamhet där vi förser vården, utifrån behov, med olika sjukvårdsprodukter. Det är en bred och varierande roll där du arbetar operativt och serviceinriktat, med daglig kontakt med såväl vårdens beställare som externa leverantörer. Du har ett stort kontaktnät och spelar en viktig roll i att samordna flöden och lösa frågor längs hela försörjningskedjan - från beställning till leverans. Det gör att du blir en central spelare i vårt team, där samarbete, kommunikation och problemlösning står i fokus.
I rollen ingår:
• Orderplanering - med målsättning att optimera centrallagrets lagernivåer utefter verksamhetens behov
• Operativt inköp, inklusive leveransbevakning av gjorda beställningar
• Prognos- och sortimentsarbete
• Leverantörsuppföljning - uppföljning av leverantörers leveransprecision etc.
• Kundorderhantering av beställningar från regionens beställare/vårdenheter
• Kundordersupport - svara på frågor kring beställningar, leveranser och materialtillgång
• 1st och 2nd line support - besvara frågor från regionens beställare kopplade till användning av regionens nya affärssystem (Microsoft Dynamics 365)
• Masterdatahantering
• Uppföljning av centrallagrets måltal/KPI:er
• Delta i utvecklingsarbete kopplat till processer och arbetssätt samt bidra i arbetet kring ständiga förbättringar
Då verksamheten och även tjänsten är ny kommer du att vara delaktig i att forma både rollen och ansvarsområdet.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom logistik, inköp, ekonomi eller annat relevant område
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av logistik/supply chain i en komplex verksamhet
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med orderplanering och operativt inköp
• Erfarenhet av att analysera och presentera data
Meriterande:
• Erfarenhet av att ha varit med och implementerat nya ordersystem
• Erfarenhet av kundtjänstarbete
• Jobbat inom vården
• Du har god kunskap inom affärs-, logistik- och BI-system
• Du har god kunskap i MS Office
• Du är flytande i svenska, i såväl tal som skrift
• Du har god kunskap i engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande:
• Kunskap av Microsoft Dynamics 365
• Kunskap om sjukvårdsprodukter
Din kompetens
För att lyckas i rollen är du noggrann och strukturerad med ett starkt fokus på kvalitet. Du har en analytisk förmåga och kan se helheten samtidigt som du har öga för detaljer. Du har en problemlösande inställning och förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förhållanden. Du tycker om att hjälpa andra och har ett genuint engagemang för att ge bra service. Vi ser även att du har god kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer med både interna och externa parter
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med förtroendearbetstid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta veta mer?
Om du har frågor om tjänsten kontakta enhetschef Maria Karlsson, maria.karlsson@regionuppsala.se
alternativt 018-611 60 10
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
