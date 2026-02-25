Logistikchef till Biototal i Linköping
2026-02-25
Leda, utveckla och framtidssäkra logistikfunktionen hos Biototal, en nyckelroll för dig som vill arbeta strategiskt och operativt.
Bli logistikchef med ansvar för transportinköp på Biototal i Linköping!Vill du ta ett helhetsansvar för logistikverksamheten i en växande koncern med hållbarhet i fokus? Hos Biototal får du möjlighet att påverka, driva utveckling och bidra till framtidens cirkulära lösningar. Vi söker dig som kombinerar strategisk höjd med operativ handlingskraft och som motiveras av affärsnytta, hållbarhet och smarta flöden. Hos oss får du arbeta med dedikerade kollegor, branschens kanske viktigaste vision och frihet att göra skillnad, på riktigt.Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Som logistikchef på Biototal får du en nyckelposition i ett företag med en stark samhällsdriven vision, att möjliggöra ett cirkulärt näringsliv. Vi erbjuder dig en stimulerande vardag där din kompetens och dina idéer gör verklig skillnad. Du får arbeta i ett värderingsstyrt bolag som kombinerar jordnära engagemang med innovativa lösningar. Här finns högt i tak, tillit till din förmåga och utrymme att påverka. Din roll är både strategisk och operativ, vilket gör att du får vara med hela vägen, från vision till verklighet. Kort sagt: en roll med mening, mandat och möjlighet.
Som logistikchef får du också ta del av generösa villkor. Vi erbjuder tjänstebil, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och 30 dagars semester samt flexibilitet att delvis arbeta på distans.
Du omfattas av kollektivavtal med trygghets- och pensionslösningar (ITP1, föräldralön, AGS, TGL m.fl.), och får tillgång till modern utrustning för ett effektivt arbete i fält och på kontor. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Utveckla och implementera logistikstrategin i linje med bolagets tillväxtmål
Optimera transportflöden och samordna hela logistikkedjan
Förhandla, följa upp och utveckla avtal med logistikpartners
Ansvara för logistikens kostnadsuppföljning, KPI:er och affärsmässig analys
Leda och coacha teamet med 3-4 logistiker
Driva utvecklingen av lagerytor och systemstöd (exempelvis TMS)
Samverka med övriga funktioner inom koncernen
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Linköping och rapporterar till förädlingschef. Resor ingår, cirka 2-3 övernattningar per månad. Rollen omfattar både strategiska och operativa inslag samt fullt personal-, miljö- och budgetansvar inom logistikfunktionen. Du kommer in i ett skede där logistikfunktionen spelar en avgörande roll för bolagets expansion och effektivisering.
Våra förväntningar
Vi söker dig med teknisk eller logistikinriktad utbildning och flera års erfarenhet av logistikledning, gärna i industriell eller produktionsnära miljö. Du har vana av att förhandla transportavtal, arbeta med logistiksystem samt driva förbättringsprojekt. Som person är du affärsdriven, analytisk och strukturerad. Du leder med tillit och skapar engagemang i teamet. Du behärskar svenska och engelska flytande och har B-körkort.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768729251 Jobbnummer
9762134