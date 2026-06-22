Logistics Development Manager - Distributionscenter, Örebro
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-06-22
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Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Vill du vara med och utveckla framtidens logistik – tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där innovation, samarbete och mod att tänka nytt står i centrum då vi skapar vårt nya Distributionscenter? Hos oss får du en nyckelroll där du inte bara driver förbättringar och teknikutveckling, utan också bidrar till att skapa en kultur där människor växer, trivs och når sin fulla potential. I denna roll är du delaktig i att vi blir – The leading Distribution Center of Epiroc Supply Chain.
Din missionI rollen som Logistics Development Manager ansvarar du för att driva vår resa inom Operational Excellence, med fokus på effektivitet, kvalitet och framtidens lösningar inom logistik och automation. Du kombinerar teknik, affärsfokus och ett närvarande ledarskap för att utveckla både verksamheten och människorna i den.
Ditt uppdrag innebär att du:• Driver förbättringsinitiativ som ökar effektivitet, minskar kostnader och skapar hållbara arbetssätt.• Leder utvecklingen av våra systemstöd, inklusive warehouse management-system, och utforskar nya tekniska möjligheter.• Har en central roll i vår automationsresa – från idé till implementering och vidareutveckling.• Driver och vidareutvecklar vårt arbete inom Lean och Epiroc Production System (EPS).• Arbetar datadrivet med KPI:er, analys och benchmarking – både internt och globalt.• Säkerställer strukturer, standardisering och hög kvalitet i våra processer.• Bygger en kultur av ständiga förbättringar, innovation och lärande.
Som ledare skapar du engagemang genom att vara inkluderande, lyhörd och tydlig. Du stöttar, utmanar och utvecklar dina kollegor, och bidrar till att bygga en stark och samarbetsorienterad organisation. Rollen kommer att utvecklas över tid, med möjlighet att växa både i ansvar och i team.
Placering och resorDenna tjänst är placerad i Örebro, Sverige. Resor förekommer vid behov.
Livet på Epiroc När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc: • Globala karriärmöjligheter.• Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.• Samhällsengagemang.• Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformationVi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 16 augusti 2026. Ansökningar granskas löpande.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Då annonsen är publicerad under semestertid kan vårt svar dröja.Anställande chef, Andreas Gustafsson, andreas.gustafsson2@epiroc.com
Rekryteringsspecialist, Maria Tedsjö, maria.tedsjo@external.epiroc.com
Profile description:Din profilVi söker dig som kombinerar ett teknikintresse med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du är nyfiken, framåtlutad och trivs i en roll där du får påverka, förbättra och leda förändring. Vi tror att du har erfarenhet av operational excellence samt process- eller verksamhetsutveckling inom logistik. Du har god kompetens inom Lean, Six Sigma eller liknande förbättringsmetoder och är van vid att arbeta datadrivet, med en analytisk förmåga. Du har tidigare drivit projekt och förändringsarbete och har ett intresse för ny teknik, digitalisering och automation. Det är meriterande om du har en akademisk utbildning inom området.
Som person är du en trygg och inspirerande ledare som skapar förtroende och får med dig andra. Du är lösningsorienterad, nyfiken och modig i att utmana befintliga arbetssätt, samtidigt som du är strukturerad och har förmågan att balansera ett helhetsperspektiv med känsla för detaljer. Du är också en lagspelare som samarbetar naturligt över funktioner och skapar ett nätverk både internt och externt.
Våra ledarskapsförväntningarPå Epiroc förväntar vi oss att våra ledare är inspiratörer, pådrivare och nytänkare. Vi värdesätter ledare som går före med gott exempel och har modet att utmana det etablerade. Säkerhet och hållbarhet är våra högsta prioriteringar, och vi förväntar oss att våra ledare aktivt främjar säkerhet, inkludering och mångfald, samtidigt som de sätter medarbetarnas välmående och kontinuerliga utveckling i fokus. Vi söker dig som har modet att tro på nya idéer och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "77891-44261937". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
702 16 ÖREBRO Arbetsplats
Epiroc Jobbnummer
9972694