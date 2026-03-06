LMF/tvättare till Brunna
2026-03-06
Om tjänsten
Kunden i Brunna hyr ut olika typer av bygg- och anläggningsmaskiner. Som LMF (leverans mottagning funktionskontroll) är det bla din uppgift att kontrollera maskinerna främst skylifts ,så att de är tvättade, kontrollerade och redo att hyras ut på nytt. Enklare service av maskinerna kan därför förekomma i arbetet.
Största delen av sin arbetsdag kommer att ske i tvätthallen, vilket gör att miljön kommer vara fuktig och högt ljud, då man gör rent maskinerna med tex högtryckstvättar och olika medel. man kommer även få utbildning hur man kör/hanterar en skylift på ett säkert sätt. Man kommer även få göra andra uppgifter som , uppmärkning, kontroll av maskinerna allt eftersom.
Arbetet är självständigt och du måste själv se vad som behöver göras. Du arbetar en del tid ensam och i grupp. Arbetet är dagtid mån-fre 0630-1530 eller 0700-1600.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt och 6 månader framåt.
Det kan finnas möjlighet till förlängning om allt funkar bra för dig och för kunden.
Krav för tjänsten
• Kan kommunicera obehindrat i svenska både i tal o skift
• truckkort A & B
• B-körkort
Om dig
Vi tror att du är en händig person som kanske har arbetat med maskiner på något sätt tidigare, tex rengjort dem.
Som person är du självgående, flexibel, social och du måste kunna ta egna initiativ och hjälpa till där det behövs. Du är även prestigelös och inte rädd för fysiskt arbete eller jobba i miljöer smuts & fukt förekommer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Edvard Bergstedt som nås via edvard.bergstedt@adecco.se
. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
