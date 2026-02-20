Ljusdesigner till Fagerhults Belysning
Fagerhults Belysning AB / Ljus- och ljudjobb / Habo Visa alla ljus- och ljudjobb i Habo
2026-02-20
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagerhults Belysning AB i Habo
, Jönköping
, Borås
, Bollebygd
, Linköping
eller i hela Sverige
Hos oss på Fagerhult får du vara en del av något större - en plats där teknik, hållbarhet och människor möts för att skapa ljus som gör skillnad. Vi kombinerar 80 års erfarenhet med en stark framtidstro, och tror på kraften i att samarbeta, tänka nytt och alltid vilja lite mer.
Motiveras du även av att designa nya ljuslösningar och skapa vackra miljöer med välbefinnande i fokus? Då har vi en spännande och utvecklande roll för dig!
Vi söker just nu dig som vill axla rollen som Ljusdesigner på Fagerhults svenska säljbolag - Fagerhults Belysning Sverige AB. Det är en perfekt chans för dig som vill arbeta på ett internationellt företag med bibehållen familjär känsla och stor gemenskap. Hos oss kommer du att omges av experter, och tillsammans bildar vi ett bolag som är ledande inom belysningsbranschen.
Varför Fagerhults Belysning?
Hos oss får du utrymme att påverka, testa nya idéer och bidra till en kultur där nyfikenhet uppmuntras och samarbete värderas högt. Du får dessutom en närvarande och engagerad chef som tror på feedback, öppenhet och gemensam utveckling. Här får du stöd och frihet i samma paket - ett klimat där du både kan och vågar växa. Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
I rollen som Ljusdesigner hos oss ingår du i ett engagerat team på 12 härliga kollegor som arbetar gentemot kunder i hela Sverige.
Ditt huvudsakliga fokus är att utifrån kundens önskemål designa nya ljuslösningar genom att ta fram beräkningar, ritningar och visualiserade förslag på projekt.
Du har en nära dialog med kund och är involverad från förfrågan fram till lämnat ljusförslag med offert.
I dina projekt har du även en tät kontakt med vår säljorganisation för att tillsammans nå ett så bra resultat som möjligt. Du arbetar med en stor variation av uppdrag, både mot segmenten Indoor och Outdoor, samt en bredd av kunder inom den privata och offentliga sektorn.
Vad erbjuder vi dig?Fagerhults Belysning är ett Europaledande företag med ca 5000 anställda, ändå finns den familjära känslan av ett litet företag kvar. Här blir du en del av ett dynamiskt arbetslag, där vi alla arbetar för att möta våra kunders förfrågningar och ge en så god kundupplevelse som möjlighet.
Möjlighet till ständigt lärande, eller att nischa dig på något som du tycker är extra intressant finns alltid nära till hands, då du kommer vara omgiven av experter inom en mängd olika områden att lära dig av. Vi är en stor koncern med förutsättning att erbjuda intressanta karriärvägar om du själv har ambitioner.
Placeringsort är i Fagerhult med möjlighet till distansarbete två dagar per vecka. Tjänsten är en visstidsanställning under 1 år.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet inom ljusplanering och belysning eller en relevant akademisk utbildning. Ett ytterligare alternativ är att du har en elteknisk bakgrund och känner dig redo att testa på ett nytt område inom design.
Det viktigaste för oss är att du delar vårt intresse för belysning, våra värderingar och vill vara en viktig pusselbit för att skapa en inspirerande och hälsosam miljö för våra kunder. Vi ser det som meriterande om du arbetat med affärssystemet Jeeves eller programmen AutoCAD och Dialux.
Svenska och grundläggande engelska är något som är viktigt för att lyckas med ditt uppdrag.
Som person är du trygg i dig själv, nyfiken, strukturerad, lösningsfokuserad och ansvarsfull.
Du är bekväm med ett självständigt arbete, samtidigt som du gillar ett nära samarbete med dina kollegor. Du trivs i en öppen atmosfär och vill leva våra värderingar som en "Curious creator", "Committed together", to "aim higher". Det är så vi arbetar, tänker och växer - varje dag.
Vi ser fram emot att välkomna dig in i teamet!
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Fagerhult
Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och smart uppkopplad belysning i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt - ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.
Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 12 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 37 % kvinnor och 63 % män.
Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 13 olika varumärken och 4 000 anställda i 27 länder runt om i världen.
Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/o...
Om vår rekryteringsprocess
Vi vill att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt, oavsett om du får jobbet eller inte. Därför mäter vi kandidatupplevelsen i samarbete med Trustcruit. Det innebär att du kommer att få korta enkäter via mejl efter att du skickat in din ansökan och när processen är avslutad. Vi uppskattar verkligen om du tar dig tid att svara, då dina åsikter hjälper oss att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi även identitetskontroll på slutkandidater. För kandidater från länder utanför EU/EES eller Schweiz verifierar vi även giltigt uppehålls- och arbetstillstånd, i enlighet med gällande lagstiftning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagerhults Belysning AB
(org.nr 556321-8659), https://www.fagerhult.com/sv/ Arbetsplats
Fagerhult Jobbnummer
9754867