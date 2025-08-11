Ljungbacken söker specialpedagog
Statens institutionsstyrelse / Speciallärarjobb / Uddevalla Visa alla speciallärarjobb i Uddevalla
2025-08-11
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Uddevalla
, Vänersborg
, Kungälv
, Göteborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
SiS Ljungbacken söker en specialpedagog till vår skola Ljungskolan. Ljungskolan är en nybyggd skola under utveckling och brinner du för att hjälpa de mest utsatta ungdomarna i samhället så kan vi erbjuda en spännande tjänst med hög grad av variation och möjlighet att verkligen göra skillnad. Vi kan erbjuda hög lärartäthet, goda läromedelsresurser samt pedagogisk handledning.
SiS Ljungbacken tar i första hand mot icke skolpliktiga pojkar utifrån ovan beskrivning. Det innebär att våra elever kan vara allt ifrån skolmotiverade gymnasieelever utan några speciella behov till ungdomar med stora luckor och stort behov av stöd, inte sällan med en NPF och/eller IF-diagnos. Vi tar i undantagsfall även emot skolpliktiga elever.
På Ljungskolan har specialpedagogen en nyckelroll i vårt arbete att ständigt utveckla vår verksamhet. Ljungskolan har som mål att i samverkan med behandlingsenheterna förbereda våra ungdomar för vad som väntar efter placeringen. Detta innebär ett helhetsperspektiv med en balans mellan anpassning och utmaning. Det innebär även att anpassa för kunskapsutveckling i en trygg miljö här och nu - utveckla färdigheter, förmågor och strategier för där och då.
Du kommer att tillsammans med skolledning och övriga professioner delta i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det kan leda till såväl handledning som utbildningsinsatser av dig som specialpedagog. Vidare förväntas du genomföra pedagogiska kartläggningar av olika omfattning beroende på syfte, det kan vara för särskilt stöd men också som en del i det utredningsuppdrag som institutionen har. Du kommer att komplettera en grupp lärare som arbetar mycket i team för att bygga en verksamhet som motiverar eleverna till pedagogisk utveckling. Tillsammans med mentorer och studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att genomföra pedagogiska överlämningar till mottagande skolor.Kvalifikationer
• Du är behörig specialpedagog
• Du har B-körkort
Det är önskvärt med erfarenhet av NPF och IF (anpassad grund- och gymnasieskola). Det är även meriterande med erfarenhet av skolutveckling samt kartläggning och utredningsarbete.
Som person trivs du med att samarbeta med andra yrkesprofessioner. Du har en stor empatisk förmåga samt god fömåga att uppmuntra, motivera och sätta tydliga gränser. Du brinner för att hjälpa ungdomar i svårigheter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 september
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Har du frågor kring tjänsten kontaktas Elma Delija, SYV
Har du frågor kring rekryteringen kontaktas Sara Bramfors, HR
Fackliga företrädare:
Stefan Eriksson, OFR: 072-553 61 31
Henrik Isgren, SACO-S: 010-453 56 26
Stefan Hasselfors, Seko-S: 073-025 72 19
Madeleine Mogumder, Sveriges Lärare: 010-453 6680
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Sara Bramfors sara.bramfors@stat-inst.se 0104536609 Jobbnummer
9453551