Ljudtekniker/Ljudansvarig
2026-01-31
VI SÖKER ERFAREN LJUD- OCH KONFERENSTEKNIKER - HELTID
Panic ljud & Scenteknik AB söker nu en erfaren tekniker för heltid som är redo att
hoppa rakt in i teamet och ta ansvar i både konserter, event och konferenser. Vi
utgår från Eskilstuna. Heltidsanställning - ej frilans.
Arbetsuppgifter (Vi arbetar prestigelöst över teknikgränserna och hjälps åt där det behövs.)
• Rigga, köra och riva tekniken
• Planering och förberedelse av event tillsammans med team och kund
• Lagerarbete förekommer - packning och uppackning av teknik
• Samarbete med kollegor inom ljud-, ljus- och scenteknik
• Självständigt köra ljud och bild vid konferenser, event och produktioner
• Arbeta med mixerbord främst från Allen & Heath
• Köra QLab för ljud och bild
• Hantera PowerPoint och presentationsflöden
• Felsökning och tekniskt ansvar på plats
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet som ljud-/konferenstekniker
• Är trygg i Allen & Heath-miljöer
• Har jobbat med QLab i skarpa produktioner
• Är van vid konferensteknik och kundkontakt
• Kan jobba strukturerat och lugnt under press
• Vill ha heltidsanställning
• Har B-körkort
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ansokan@panic-scenteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan som ljudtekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Panic Ljud & Scenteknik AB
(org.nr 559077-8063)
Skjulstagatan 10 (visa karta
)
632 29 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig (VD)
Marcus Gustafsson marcus@panic-scenteknik.se 070-770 44 57 Jobbnummer
9715627