Livsmedelsinspektör, sommarvikariat
2026-03-13
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Livsmedel och alkoholtillstånd
Som en del av Region Gotland arbetar teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö.
Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd ansvarar för beredning och handläggning av ärenden huvudsakligen enligt livsmedelslagen och alkohollagen. På Gotland finns ett stort antal livsmedelsanläggningar varav många är öppna endast sommartid så enheten behöver därför förstärka personalstyrkan med ytterligare fyra till fem livsmedelsinspektörer.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som livsmedelsinspektör på Region Gotland kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara kontroll av livsmedelsverksamheter enligt gällande lagstiftning. Inom kontroll ingår inspektion/revision av livsmedelsanläggningar, utreda klagomål, rådgivning och information till verksamhetsutövare och allmänheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har påbörjat utbildningen eller är färdigutbildad livsmedelsagronom, kostvetare, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan relevant utbildning alternativt arbetslivserfarenhet inom området.
Vi introducerar och utbildar vår sommarpersonal men tidigare erfarenhet av kontrollarbete inom livsmedelsområdet är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att se helheten och göra objektiva, sakliga bedömningar. Du bör ha god social kompetens och vara lyhörd i dina möten med människor, samtidigt som nyfikenhet och ett genuint intresse för andra är viktiga egenskaper. Det är också avgörande att du förstår vikten av service inom myndighetsutövning och kan bemöta andra med respekt både på ett sakligt och empatiskt sätt.
För att kunna hantera pressade situationer behöver du vara trygg i dig själv och kunna hålla lugnet. En strukturerad arbetsstil samt goda färdigheter i planering och prioritering är också viktiga för att lyckas i arbetet. Vidare är det en fördel om du har förmåga att fatta beslut på egen hand och ställa krav när det behövs. Du bör också vara ansvarstagande och ha ett kvalitetstänk i ditt arbetssätt. En prestigelös och lösningsorienterad inställning är viktiga egenskaper, och du bör trivas med att samarbeta för att nå gemensamma resultat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
