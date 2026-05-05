Liveagent till supporten på Fortnox Finans!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-05-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Trivs du i ett högt tempo, gillar kundkontakt och bidrar med en positiv energi i det dagliga arbetet? Då kan rollen som liveagent inom Fortnox Finans i Malmö vara rätt för dig.
Fortnox är ett av Sveriges ledande bolag inom molnbaserade affärssystem - de är motorn som får tusentals företag att snurra varje dag. På Fortnox möts du av en modern arbetsplats i en häftig tillväxtresa. Här får du utrymme att utvecklas, utmanas och ha riktigt roligt på vägen mot att förenkla företagandet för alla!
I rollen som liveagent arbetar du med support kopplad till Fortnox finansiella tjänster, såsom fakturaservice, fakturaköp och inkassotjänster. Du är en viktig kontaktpunkt både för företag som använder Fortnox tjänster och för deras kunder, vilket innebär att du hanterar ärenden med varierande komplexitet.
Du arbetar med inkommande ärenden via telefon, chatt och mejl, där telefonen är en central del av arbetet. Rollen innebär att du guidar kunder, besvarar frågor kring fakturor och betalningar samt hanterar ärenden på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Arbetet sker mot uppsatta mål, både på individ- och gruppnivå, och du blir en del av ett team som har ett nära samarbete med funktioner som ekonomi, kredit, AML och inkasso.
Arbetsuppgifter i korthet:
Hantera inkommande kundärenden via telefon, chatt och mejl
Besvara frågor kopplade till fakturor, betalningar och finansiella tjänster
Utreda och följa upp ärenden i interna system
Säkerställa ett professionellt och lösningsorienterat kundbemötande
Bidra till förbättring av arbetssätt och kundupplevelse
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir direktanställd av Fortnox. Tjänsten är på heltid med start 8 juni och arbetstiderna är förlagda under kontorstider. Placering är centrala Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av service och trivs i en roll med daglig kundkontakt. Du är trygg i din kommunikation och kan anpassa ditt bemötande efter olika situationer.
Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och van vid att hantera ett högt tempo med flera ärenden parallellt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Har du dessutom en grundläggande förståelse för ekonomi eller bokföring är det meriterande.
Som person är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och har ett tydligt kundfokus. Du trivs i en roll med återkommande arbetsuppgifter och ett högt inflöde av ärenden.
Om Fortnox:
Fortnox hjälper företag att starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska lösningar för företag och redovisningsbyråer, smidig finansiering och ett ekosystem av starka partnerskap är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. De drivs av visionen om ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.
Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Läs mer på www.fortnoxgroup.com.
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Fortnox? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Drottninggatan 34 (visa karta
)
211 41 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic kristina.cosic@studentconsulting.com Jobbnummer
9893399