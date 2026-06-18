Liveagent till Fortnox i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad och gillar kundkontakt? Här får du arbeta i en supportroll där du hjälper företagare i deras vardag och guidar kunder i smarta systemlösningar.
Fortnox är ett av Sveriges ledande bolag inom molnbaserade affärssystem - de är motorn som får tusentals företag att snurra varje dag. På Fortnox möts du av en modern arbetsplats i en häftig tillväxtresa. Här får du utrymme att utvecklas, utmanas och ha riktigt roligt på vägen mot att förenkla företagandet för alla!
Som liveagent hos Fortnox arbetar du med att stötta företagare och redovisningsbyråer i deras dagliga arbete. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, chatt och mejl och hjälper kunderna med frågor kopplade till bland annat leverantörsfakturor, attestflöden och betalningar.
Under den första tiden i rollen kommer fokus främst ligga på telefoni för att du ska få en trygg start och lära dig systemen ordentligt. Därefter får du successivt arbeta bredare med fler kanaler och mer komplexa ärenden.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Support via telefon, chatt och mejl
Frågor kopplade till leverantörsreskontra och betalflöden
Att guida kunder i Fortnox olika funktioner och tjänster
Administrativa uppgifter kopplade till kundärenden
Att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt
Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete och stort fokus på utveckling, kvalitet och kundservice. Rollen passar dig som gillar kundkontakt och som motiveras av att lösa problem och hjälpa andra.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir direktanställd av Fortnox. Tjänsten är på heltid med start 24 augusti och arbetstiderna är förlagda under kontorstider.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du har ett lugnt och professionellt sätt och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är förändringsbenägen och har förmåga att snabbt anpassa dig till nya arbetssätt och förutsättningar.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av service, kundsupport, butik, försäljning eller annat serviceyrke
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Intresse för ekonomi och företagande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kundkontakt via telefon
Ekonomiutbildning på gymnasie eller universitetsnivå
Tidigare erfarenhet av supportarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där engagemang, servicekänsla och viljan att utvecklas värderas högt. Som en del i urvalsprocessen ber vi dig att genomföra personlighetstestet ADEPT-15 som finns tillgängligt i din profil.
Om Fortnox:
Fortnox hjälper företag att starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska lösningar för företag och redovisningsbyråer, smidig finansiering och ett ekosystem av starka partnerskap är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. De drivs av visionen om ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.
Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Läs mer på www.fortnoxgroup.com.
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Fortnox? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bollgatan 3B (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9971309