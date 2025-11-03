Linné Hemvård Gislaved söker USK 80-100%
2025-11-03
Är du redo att göra skillnad varje dag?
Vi söker dig som vill sprida glädje, utvecklas och jobba tillsammans med fantastiska kollegor! Hos Linné Hemvård har vi möjligheterna - du har viljan och kompetensen. Vi söker nu nya undersköterskestjärnor till vår verksamhet i Gislaved.
Om Linné HemvårdHos oss gör våra medarbetare skillnad varje dag. Det är tack vare vårt fantastiska team som vi har fått utmärkelsen Omsorg i Toppklass flera år i rad! Vi är Kronobergs största privata hemtjänstleverantör, och med över 80 engagerade anställda strävar vi efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig uppskattade och delaktiga.
Vi sätter alltid våra omsorgstagares behov först och bygger vår verksamhet på tre kärnvärden: enkel kommunikation, samhörighet och på individens villkor. Hos oss får du vara en del av ett team som inte bara erbjuder tjänster utan skapar långvarig livskvalitet.
Om TjänstenSom undersköterska hos Linné Hemvård är du en viktig del i vårt team och utför medicinska insatser, service och omsorg för våra omsorgstagare. Tillsammans med dina kollegor tar du hand om allt från dagliga sysslor till dokumentation. Du jobbar i en härlig mix av kompetens och mångfald där samarbete är nyckeln.
Du får stöd av samordnare och stödfunktioner, och du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier. Vi ser också till att du alltid har närvaro och stöd från VD och styrelsen - du är aldrig ensam i ditt viktiga arbete!
Arbetstider: Varierande (7-16, 13-21) Tjänstgöringsgrad: 80-100% , 6 månaders provanställning
Vi söker dig som: Vill vara med och ge våra omsorgstagare ett värdigt och långvarigt liv
Har gymnasieutbildning inom hälso- och sjukvård
Har B-körkort (och kan cykla!)
Talar och skriver god svenska
Är social, självständig och älskar att möta nya utmaningar
Har erfarenhet från hemtjänst (meriterande)
Krav: Utdrag ur belastningsregistret.
Vad du får hos oss: Lön enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och roliga personalaktiviteter
Möjlighet att utvecklas inom branschen
Utbildning och personlig utveckling
Låter det här som din nästa utmaning? Då vill vi höra från dig! Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Rekryteringen sker i samarbete med WorkForce, och anställningen sker direkt hos Linné Hemvård.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb.
Linné Omsorg AB
(org.nr 556885-3914), http://www.yfworkforce.com Arbetsplats
Workforce Jobbnummer
9586734