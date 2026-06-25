Linjechef - Electronics Design
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-06-25
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab Training & Simulation är en ledande leverantör av högkvalitativa träningslösningar för live-simulering inom markdomänen. För att fortsätta driva innovation och teknisk excellens söker vi nu en engagerad och motiverad linjechef för Electronics Design.
Som linjechef inom elektronik kommer du att leda 20 medarbetare. Du kommer att främja en samarbetsvillig och innovativ kultur och se till att ditt team har rätt förutsättningar för att leverera robusta lösningar av hög kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att:
Coacha både juniora och seniora ingenjörer samt säkra långsiktig kompetensutveckling.
Driva strategin för elektronikdesign i linje med affärsmålen och säkerställa "best practice" (metoder, verktyg och standarder).
Säkerställa och upprätthålla en god arbetsmiljö inom avdelningen.
Leda avdelningen i olika typer av förändringar
Stärka samarbetet med andra avdelningar inom produktutveckling.
Bidra strategiskt och ta en aktiv roll i ledningsgruppen för hårdvaruutveckling och bidra till ett bra samarbete inom avdelningens funktioner.
Avdelningen ansvarar för design och utveckling av elektronik. Teamet arbetar genom hela produktlivscykeln, från koncept och arkitektur till design, verifiering och industrialisering.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker en ledare med god teknisk förståelse inom elektronik och ett stort engagemang för att utveckla människor och team. Du trivs i en föränderlig och komplex miljö där vi balanserar nytänkande med trygga och pålitliga lösningar.
Som ledare är du närvarande och intresserad av dina medarbetare. Du drivs av att bygga förtroende och ett gott samarbete över disciplingränser, och har en förmåga att skapa förståelse för avdelningens riktning och strategi. Du bidrar till en välkomnande atmosfär där du både möter andra med värme och respekt, och vågar utmana med nya idéer och perspektiv.
För att lyckas i rollen har du:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom ingenjörsverksamhet.
En teknisk bakgrund inom elektronik, med erfarenhet av exempelvis inbyggda system eller analog/digital design.
Högskoleutbildning inom elektroteknik eller annat relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i engelska och svenska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9978170