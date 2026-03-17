Lindesbergs kommun söker Kock, timvikariat
2026-03-17
Gillar du ett roligt och omväxlande arbete där du har möjlighet att bidra och göra skillnad för våra måltidsgäster? Brinner du för vällagad mat och personliga möten? I så fall är vi en arbetsplats för dig! Vi söker timvikarier för kortare och längre uppdrag. Som timvikarie hos oss avgör du själv när du vill bokas på jobb och i vilken utsträckning du kan arbeta.
Måltidsenheten ansvarar för Lindesbergs kommuns offentliga måltider och är organiserad i Kommunstyrelseförvaltningen. Vi lagar och serverar mat till alla förskolor, skolor och särskilda boenden som bedrivs i kommunens regi. Idag består Måltidsenheten av 22 köksenheter och här arbetar 70 medarbetare.
Våra verksamheter finns inom förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg och våra arbetsplatser varierar i storlek där du har möjlighet att arbeta både självständigt och i team. Du deltar i arbetet med tillagning av mat men även i serveringen och mötet med våra gäster. Våra arbetsplatser ligger på flera orter i Lindesbergs kommun vilket innebär att du kommer att få jobba på olika ställen. Fördelen med detta är att du får se flera verksamheter, träffa mycket folk och lära dig mer!
Du deltar i arbetet med tillagning av maten och beredning av sallad. Du arbetar även i serveringen och tar emot samt servar våra gäster. Även disk och städning ingår i arbetsuppgifterna. Arbetar du som kock kan det ingå att göra varubeställningar, ansvara för specialkost samt egenkontroll. På de flesta av våra arbetsplatser jobbar du tillsammans med kollegor men i vissa kök jobbar man självständigt. Som ny får du såklart introduktion av erfarna kollegor för att lära dig jobbet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har, som lägst, avslutad gymnasieutbildning, samt utbildning inom restaurang och storhushåll. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området är meriterande för tjänsten.
Det är viktigt att du är flexibel, serviceinriktad och samarbetar väl med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Det är en stor fördel om du har B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig mellan olika arbetsplatser.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS:A 2026/6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Måltidsenheten Kontakt
Kökschef
Mattias Lutman mattias.lutman@lindesberg.se 0581-817 21 Jobbnummer
