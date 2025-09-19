Lindbergh söker butikschef till Västerås
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2025-09-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Lindbergh söker butikschef till Erikslund i Västerås!
I våra butiker vill vi ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga. Vi fokuserar på försäljning, kundservice och en bra kundupplevelse genom vår passion för mode.
Om DU vill vara den främsta ledaren i butiken och samtidigt ta täten i den dagliga försäljningen, så är det DIG vi söker.
JOBBET:
* Som butikschef har du det dagliga ansvaret för driften av butiken. Här får du uppleva en vardag fylld av försäljning och mode, ett starkt team, och en informell ton där en av dina främsta roller blir att se till att hela teamet presterar som ett team och har ett bra samspel.
* Som butikschef ska du alltid sträva efter att optimera såväl omsättning som resultat i butiken, samt personalens prestationer och utveckling. Detta fokus skapar du genom ditt engagemang och ditt ansvar för de tilldelade uppgifterna.
* Du får frihet under ansvar, en bra fast lön, möjlighet för bonus varje månad och god personalrabatt.
DU KAN ERBJUDA:
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom detaljhandeln, gärna inom textil och mode, där du tidigare har arbetat med att leda och coacha försäljare.
Ditt främsta ansvarsområde är att lyfta försäljningen och det ekonomiska resultatet genom nuvarande ledning och god säljkunnighet. Du brinner för konceptet, har förståelse för och fokuserar på de viktiga finansiella nyckeltalen, samt har en utpräglad vinnarmentalitet. Vi ser väldigt gärna att du har kompetens för ett visuellt ansvar i butiken
DIN VARDAG:
* Du säkerställer att din butik är service- och försäljningsklar.
* Du hanterar de dagliga uppgifterna i butiken utifrån fasta koncept.
* Du föregår med gott exempel genom att vara synlig på "golvet" när du betjänar kunder och utför andra uppgifter.
* Du skapar och använder ett brett nätverk för att uppfylla butikens målsättningar.
* Du säkerställer att dina kunder får en utmärkt kundupplevelse.
* Du arbetar aktivt med att motivera, coacha och utveckla dina medarbetare så att de kan prestera på bästa sätt.
* Anställningen är en 100% anställning, varvid övertid kan förekomma som inte betalas separat.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1/12 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! I samband med denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment. Har du frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Monica Sveiven.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Lindberghs mission är att skapa kläder som är tidlösa och autentiska - kläder av hög kvalitet som den urbana mannen kan använda om och om igen. Med sitt ursprung i Danmark är Lindbergh ett internationellt modevarumärke som är känt för sina detaljerade designer och plagg av hög kvalitet. Med många års erfarenhet inom klädproduktion har Lindbergh snabbt vuxit inom den skandinaviska modeindustrin.
Lindbergh säljs hos över 700 internationella återförsäljare, och utöver 2 Lindbergh-butiker i Danmark och Tyskland finns varumärket även representerat i flera shop-in-shops i varuhus runt om i Europa.
Lindbergh ingår i PWT Group som erbjuder förstklassigt skandinaviskt mode för män. PWT Group driver också över 140 butiker under kedjorna Tøjeksperten i Danmark samt Wagner i Danmark och Sverige. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503), http://www.retailrecruitment.se Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Recruiter
Monica Sveiven monica.sveiven@retailrecruitment.se 0702-584200 Jobbnummer
9518439