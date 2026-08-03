Liftvärd Vintersäsong 2027
Lapland Resorts AB / Maskinförarjobb / Kiruna Visa alla maskinförarjobb i Kiruna
2026-08-03
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Är du den vi söker?
Är du serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att arbeta utomhus? Vill du jobba i fjällmiljö, möta människor från hela världen och bli en viktig del av ett härligt arbetslag? Då har vi jobbet för dig!
Inför vintersäsongen 2027 söker vi flera personer som vill arbeta som liftvärdar och tillsammans med oss bidra till en trygg, välfungerande och minnesvärd skidupplevelse för våra gäster i det vackra området runt Björkliden och Riksgränsen.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
• Som liftvärd kommer du huvudsakligen att:
• Ansvara för säker på- och avstigning i våra liftar
• Ge gästerna ett trevligt bemötande och hjälpa till med frågor
• Utföra enklare tillsyn av liftar och närmiljö
• Arbeta i team i en naturnära och snörik fjällmiljöProfil
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och tycker om att möta människor. Du trivs med att arbeta praktiskt utomhus i varierande vinterväder, och du bidrar gärna till en god stämning i arbetslaget. Tidigare erfarenhet från service eller arbete i fjällmiljö är meriterande, men inget krav – vi lär upp dig på plats. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• God servicekänsla
• God fysisk förmåga
• Bekväm med att arbeta utomhus i vinterklimat och fjällmiljö
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse (då arbetet kräver tydlig kommunikation via komradio)
Meriterande
• Erfarenhet från arbete på skidanläggning
• Tidigare serviceyrken
• SkoterkortOm företaget
Lapland Resorts äger två av Skandinaviens mest unika fjälldestinationer – Björkliden och Riksgränsen – samt den högt belägna fjällstationen Låktatjåkko. Vi har fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vår verksamhet grundar sig i den arktiska fjällvärlden som är rå, vacker och fri – en plats som erbjuder upplevelser för livet.
Genom vårt engagemang, vår kunskap och vår vilja att våga skapar vi personliga och minnesvärda upplevelser.
Våra värderingar betyder något särskilt för oss: Vi bryr oss, vi kan vårt och vi vågar. De formar oss och styr våra beslut och vårt agerande. Vår mission är att öppna dörren till något större. När vi öppnar porten till en av Europas sista vildmarker gör vi det med stor omsorg – om naturen, våra gäster och våra kollegor.
Anställningsform:Säsongsanställning
Omfattning:Heltid/deltid enligt överenskommelseOrt:BjörklidenSista ansökningsdag:Enligt överenskommelse
Vi tillhandahåller personalboende.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka genom att svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort videopresentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vi tar kontakt via e-post under processens gång, så håll utkik i både inkorg och skräppost så att du inte missar viktig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lapland Resorts AB
(org.nr 556787-5611)
981 93 KIRUNA (NORRBOTTENS) Arbetsplats
Lapland Resorts Jobbnummer
10020248