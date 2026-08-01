Liftvärd
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Servicepersonaljobb / Sandviken Visa alla servicepersonaljobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som liftvärd fyller du en viktig roll på skidanläggningen. Du lär och hjälper våra gäster att åka lift och fungerar som ett ansikte utåt för hela Kungsberget. Därför är det viktigt att du är en god ambassadör, kan svara på gästernas frågor och ge roliga och nyttiga tips. Att du är social och gillar att träffa nya människor är därför viktigt. När dagen är slut och liftarna stänger, ansvarar du för att ta ner nät och förbereda området kring liften inför nästa dags öppning. Vi arbetar alltid utomhus.
Urval av arbetsuppgifter:
Bemanna våra liftar med ett positivt och välkomnande bemötande.
Lära och hjälpa ovana gäster att åka lift.
Underhålla området kring liftens på- och avstigning (hålla rent, snyggt och funktionellt).
Tjänsten innefattar helgarbete varannan vecka och kvällsarbete förekommer.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Du är minst 18 år vid anställningsstart. (enl. minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3)
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Sandra, sandra.rundgren@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911329-2126672". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017837