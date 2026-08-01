Liftservice-medarbetare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Maskinförarjobb / Sandviken Visa alla maskinförarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Du ingår i teknikavdelningen – ett arbetslag som säkerställer liftarnas mekaniska drift. Du kommer att arbeta med den dagliga verksamheten, men har ditt fokus på våra liftar där du utför service och reparationer. Höghöjdsarbete sker regelbundet i de olika liftarnas master. En del av arbetet är förlagt till tidig morgon eller sen kväll då liftarna inte är öppna.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Att arbeta i grupp är något du trivs med, men du kan även arbeta självständigt. Du är strukturerad, har ordning och reda och kan ta egna initiativ. Noggrannhet och flexibilitet är också ord som stämmer in på dig. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från liknade yrke.
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning mellan november och april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Kim, kim.lindstrom@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915811-2126666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017829