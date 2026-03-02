Liftdumperschaufför
Metallteknik & Containerservice Sweden AB / Fordonsförarjobb / Lomma
2026-03-02
Vi söker nu en liftdumperschaufför.
Kan även bli kombinering med andra chaufförs jobb, tex lastväxlare.
Vi söker dig som är positiv, stresstålig och självgående.
Omgående tillsättning.
Provanställning 6mån.
Lön enligt avtal.
Arbetstid: 7-16, övertid förekommer.
Utgångspunkt: Bjärred.
Krav: Tidigare erfarenhet av liftdumpers,YKB, Förarkort & CE
All ansökan genom cv till mail med märkning i ämne vilken tjänst du söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Alla ansökningar via mail
E-post: Kontor@Containerservice.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallteknik & Containerservice Sweden AB
(org.nr 559048-5412)
Flädie Kanik (visa karta
)
237 91 BJÄRRED Jobbnummer
9771747