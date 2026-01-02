LFVs tekniska traineeprogram - forma morgondagens flygtrafik
Luftfartsverket / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-01-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luftfartsverket i Norrköping
, Linköping
, Karlsborg
, Ödeshög
, Stockholm
eller i hela Sverige
Sikta högre med oss - där teknik möter flyg
Hos LFV möts människa, teknik och framtid. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla hållbara lösningar och avancerad teknik som formar morgondagens flygtrafik. Här får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart, tillgängligt och säkert flyg.
Vårt tekniska traineeprogram är utformat för att ge dig en stabil start på din karriär inom en unik och samhällsviktig bransch. Under programmet får du både bred och djup kunskap om LFV och våra teknikområden, samtidigt som du bygger ett värdefullt nätverk.
Om traineeprogrammet
I årets traineeprogram erbjuder vi nio spännande roller, sju roller som systemingenjör och två som projektledare, läs gärna mer här.
Programmet pågår i cirka 9 månader och kombinerar praktik med utbildning, projekt och verkliga utmaningar. Du får stöd av din chef, utbildningsansvarig, mentor samt erfarna kollegor och andra trainees. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för din utveckling.
Som trainee på LFV är du heltidsanställd (med provanställning) från dag ett och får lön och förmåner precis som andra.
Traineeprogrammet startar med en kickoff den 1 september 2026.
Efter avslutat traineeprogram fortsätter du din resa på LFV i din ordinarie roll som systemingenjör eller projektledare.
Är du den vi söker?
Vi tror att du är analytisk och lösningsorienterad, har ett strukturerat och reflekterande förhållningssätt och tycker om att ta dig an komplexa utmaningar. Genom samarbete, struktur och nyfikenhet bidrar du till att idéer blir verklighet och mål uppnås.
Har du även en positiv inställning och vill vara med och bidra till något större?
Då är du rätt för vårt traineeprogram om du även har:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap (krav p.g.a. säkerhetsklassat arbete)
• För systemingenjör en eftergymnasial utbildning inom IT eller teknik (t.ex. systemvetenskap, datateknik, elektronik, nätverk, IT-säkerhet) - eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• För projektledare en teknisk högskole- eller universitetsutbildning - eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Ansökan & Rekryteringsprocessen
För att skicka din ansökan klickar på du på "ansök" längst ned på sidan. Du kommer att få besvara ett antal urvalsfrågor, där fyller du bland annat i vilken placeringsort och tjänst, systemingenjör eller projektledare, du är intresserad av. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och den fortsatta processen innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll, drogtest och säkerhetsintervju.
Undrar du över något?
Har du frågor eller funderingar tveka inte på att höra av dig till oss på rekrytering@lfv.se
Läs mer om vårt traineeprogram här.
Om oss
LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledningstjänster och drivande i utvecklingen av framtidens flyg. Vi leder både civil och militär flygtrafik säkert och effektivt i svenskt luftrum - dygnet runt, året om - och är en viktig del av Sveriges försvarsförmåga.
Med lång erfarenhet, världsledande teknik och starka samarbeten utvecklar vi innovativa lösningar som gör flyget mer hållbart, tillgängligt och effektivt. LFV skapar förutsättningar för nästa generations flygtrafik - från traditionellt flyg till drönare.
Vi är ett statligt affärsverk med stor expertis och lång erfarenhet av olika tekniska system. Vår vision är att vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
None
Rebecca Josefsson rebecca.josefsson@lfv.se Jobbnummer
9667048