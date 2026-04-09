LFv rekryterar Systemansvarig
2026-04-09
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV har ca 1300 medarbetare och är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV www.lfv.se.
Vill du kombinera teknikintresse med ett meningsfullt uppdrag?
Hos LFV får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för viktiga system i en verksamhet där din kompetens gör skillnad varje dag.
Om Oss:
Enheten Gemensam Infrastruktur ansvarar för att upprätthålla driften inom områden samt utvecklar och förvaltar generell teknisk infrastruktur. Vi har systemägarskapet för LFVs administrativa systemområden, IT-infrastruktur och byggnader med tillhörande försörjningssystem. Du blir en viktig del av enheten Gemensam Infrastruktur inom gruppen Verksamhetsapplikationer.
Om rollen
Som förvaltningsledare IT, eller systemansvarig som vi kallar det, får du en viktig roll i vår anpassade systemförvaltningsmodell enligt PM3. Du kommer ha det övergripande ansvaret för ett system eller ett systemområde, från utveckling till förvaltning och eventuell avveckling.
I din roll ansvarar du främst för systemområdet kommunikation samt dokument & arkiv med budgetansvar, kravställning från verksamhet och omvärld samt att säkerställa efterlevnad av lagkrav. Du samarbetar nära funktionsansvariga (systemförvaltare) och verksamhetsrepresentanter för att skapa effektiva och ändamålsenliga systemlösningar. I rollen ingår även att vara projektägare för projekt inom ditt område för att bidra till vidare utveckling.
Du säkerställer att tekniska aktiviteter utförs med hög kvalitet och enligt våra gällande arbetssätt, samtidigt som lösningarna utvecklas i enlighet med LFVs ledningssystems riktlinjer. I rollen arbetar du med ditt systemområde i ett helhetsperspektiv och samarbetar med andra systemansvariga för att hitta möjligheter och synergier inom andra systemområden.
Vem är du?
Flera års erfarenhet från liknande roller, exempelvis som systemansvarig eller förvaltningsledare
Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper inom ekonomi, med särskilt fokus på budgetering och uppföljning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande är om du även har:
Erfarenhet av att arbeta enligt PM3-modellen
Tidigare ledarerfarenhet
För att lyckas i rollen är du en kommunikativ och samarbetsorienterad person med förmåga att skapa förtroende i organisationen. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och driver ditt arbete med ett starkt fokus på resultat. Du motiveras av att skapa affärsnytta och värde för såväl verksamheten som användarna.
Du har ett helhetsperspektiv och ser möjligheter till synergier inom och mellan olika systemområden. Med ett lösningsorienterat arbetssätt vågar du fatta beslut och agera för att bidra till hållbara och framgångsrika lösningar.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Norrköping.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap. Som anställd hos oss kommer du arbeta i en spännande bransch som ständigt utvecklas genom teknik, forskning och internationella samarbeten. Vidare får du en trygg och marknadsmässig anställning med bra förmåner som t ex utökad semester, företagshälsovård och förmånliga pensionsvillkor
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Sista dag att ansöka är 30 april 2026
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jeffersonwells. Vi tar inte emot ansökan på mail pga GDPR och vi vill ha ditt cv på svenska. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffersonwells.se
Facklig kontakt:
Johan Mälman
Facklig kontakt ST
011-19 20 00
Roman Stridh
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
