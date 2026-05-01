LFV rekryterar lösningsningsarkitekt
Experis AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-05-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
50688
LFV söker en lösningsarkitekt som vill bidra i samhällskritiska förändringsinitiativ. I rollen arbetar du nära både verksamhet och IT med att ta fram och kvalitetssäkra arkitekturlösningar i en komplex och tekniknära miljö! Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV https://www.lfv.se/Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
Enheten Gemensam Infrastruktur ansvarar för utveckling, förvaltning och drift för flera av LFVs tekniska plattformar. Vi har systemägarskap för cirka 100 system som framförallt är inom administrativa systemområden.
Utöver att säkerställa stabil och säker drift driver vi utveckling av nya lösningar och integrationer, Vårt uppdrag är centralt för att skapa en robust, modern och framtidssäker IT-miljö för hela verksamheten.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lösningsarkitekt hos LFV kommer du att stötta både verksamhet och IT i arbetet med att ta fram hållbara och kvalitetssäkrade lösningsarkitekturer för olika förändringsinitiativ. Arbetet sker i enlighet med LFV:s arkitekturramverk och etablerade arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Arbeta med kravställning och bryta ned verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Ta fram och dokumentera lösningsarkitektur i för projekt och uppdrag
Säkerställa att lösningar är tekniskt hållbara, säkra och förvaltningsbara över tid
Vara föredragande och presentera arkitekturlösningar vid granskning arkitekturråd
Samverka med leverantörer, utvecklingsteam, infrastruktur och andra arkitektroller
Bidra till att lösningar följer etablerade principer, riktlinjer och befintlig plattform
Rollen innebär att du bidrar med arkitekturkompetens i flera parallella initiativ och fungerar som ett stöd i LFVs fortsatta utveckling av robusta och långsiktiga IT-lösningar.Profil
Vi söker en erfaren lösningsarkitekt med bred teknisk förståelse och förmåga att ta helhetsansvar i komplexa IT-miljöer. Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom IT, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst tre års erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt eller i en motsvarande arkitekturroll
Dokumenterad erfarenhet av att designa och beskriva lösningar inom flera av följande områden:
Applikationsarkitektur
Integrationslösningar (API:er, meddelandebaserad integration och filintegration)
Plattformar och infrastruktur, med tonvikt på on-premise-miljöer.
Erfarenhet av arkitekturmodellering och dokumentation, exempelvis med Sparx Enterprise Architect eller likvärdiga verktyg
Förmåga att arbeta strukturerat i flera parallella projekt och hantera komplexa tekniska och verksamhetsmässiga beroenden
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att förklara arkitektoniska lösningar för både tekniska och icke-tekniska intressenter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arkitekturmodellering med C4-modellen eller liknande notationer
Erfarenhet av etablerade EA-ramverk, exempelvis Prime Arch
Erfarenhet av moderna plattformar och tekniker, såsom containerbaserade miljöer (t.ex. Kubernetes och/eller OpenShift)
Kunskap inom säkerhetsarkitektur, särskilt i miljöer med höga krav på kontroll, regelefterlevnad och informationssäkerhet
Erfarenhet av förvaltningsmodeller som PM3
Relevanta certifieringar inom IT-arkitektur, exempelvis DF Kompetens - Certifierad IT-arkitekt
Som person är du kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du är analytisk, problemlösningsorienterad och har lätt för att prioritera och arbeta strukturerat i en komplex miljö med många intressenter.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Övrig information
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är den 4 maj 2026
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jeffersonwells. Vi tar inte emot ansökan på mail pga av GDPR och vi vill ha ditt cv på svenska. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffersonwells.se
.
Facklig Kontakt:
Roman Stridh
Facklig representant SACO
011-19 20 00
Johan Mälman
Facklig kontakt ST
011-19 20 00
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
LFV Kontakt
Contact
Therese Fyhr therese.fyhr@jeffersonwells.se
9887021