Leveransadministratör - vikariat
2025-12-15
Bilia satsar på tillväxt och behöver fler engagerade medarbetare. Nu söker vi en Leveransadministratör till vår avdelning Central biladministration i Skövde.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som leveransadministratör kommer du ingå i ett team, där ni alla jobbar för att uppnå gemensamma mål och leverera bästa service till interna och externa kunder. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att jobba med administration kring bilaffären. Vi jobbar mycket med LEAN så att kunna hitta effektiviseringar och vara förändringsbenägen är en stor del. Som Leveransadministratör kommer du ha kontakt med dels Bilias generalagenter, dels med andra Bilia-kollegor, såsom säljare, marknadschefer och medarbetare i övriga funktioner inom administration.
Vad vi önskar av dig
Erfarenhet från en liknande roll ser vi som en stor fördel. Det är meriterande om du har kunskap i ett av våra IT-system Kobra. I rollen som Leveransadministratör behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
För att trivas på Bilia och i rollen behöver du ha ett stort intresse för service och alltid sätta kunden i fokus. Som leveransadministratör är du är flexibel och trivs med ett varierande arbetstempo. För den här rollen vill vi att du har ett sinne för att administrera och känner dig trygg med att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Anställningen är en visstidsanställning och placering är i vår lokal anläggning i Skövde. Efter vikariatet finns goda chanser till förlängning. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och därför vill vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Gruppchef SSC Ekonomi
Gabriella Fernhag gabriella.fernhag@bilia.se 010-497 68 54 Jobbnummer
