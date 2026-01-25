Legitimerad sjuksköterska till
Läkarhuset Kungsbacka AB / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-01-25
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkarhuset Kungsbacka AB i Kungsbacka
Är du Legitimerad sjuksköterska eller Distriktssköterska som längtar efter att få komma till en nytänkande och lösnings orienterad verksamhet?
Vi på Läkarhuset Kungsbacka är en sammanhållen grupp som arbetar med stark laganda och trygghet till varandra med patienten i fokus.
Hos oss är det viktigt att man vill vara med och utvecklas och även utveckla verksamheten!
Du som sjuksköterska skall känna en trygghet i din yrkesroll och förväntas vara mycket flexibel. Vi söker en driven och allsidig sköterska som är van vid ett högt tempo och som kan hålla många bollar i luften samtidigt. Du förväntas kunna växla mellan arbetsuppgifter under arbetsdagen. Det är viktigt för oss att du förstår betydelsen av ett professionellt och gott bemötande eftersom arbetet innebär mycket patient- samt kundkontakt.
Det är av stor betydelse att du också har god datorvana.
Läkarhuset Kungsbacka öppnade maj 2020. Här arbetar tre Specialistläkare i allmänmedicin, en specialistsjuksköterska, en psykolog samt två undersköterskor.
Mottagningen har fokus på kroniska medicinska sjukdomar, kirurgiska tillstånd, akuta tillstånd samt förebyggande vård. Vi arbetar dels enligt avtal med Region Halland, men har också en växande privat verksamhet som erbjuder vård via privata sjukvårdsförsäkringar, medicinskt stöd till företag, utför hälsoundersökningar samt estetiska ingrepp. Utöver detta har vi även en vaccinations mottagning.Publiceringsdatum2026-01-25Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska/ Distriktssköterska med minst 3 års erfarenhet av patientnära arbete. Meriterande är också erfarenhet av att arbetat hälsofrämjande. Som sjuksköterska på Läkarhuset Kungsbacka har du egen mottagning där du framförallt arbetar med hälsoundersökningar, utför undersökningar inför läkarbedömningar, sårvård samt vaccinationer. En del av arbetet är även delegerade administrativa arbetsuppgifter så som rapportering till Region Halland eller annan samarbetspartner.
För att lyckas i rollen som sjuksköterska hos oss behöver du ha en förmåga att kunna arbeta parallellt med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du behöver vara van vid att arbeta i ett högt temo och snabbt kunna ställa om mellan arbetsuppgifter.
Rollen innebär också att du aktivt medverkar i utvecklingen av mottagningen. Arbetet präglas av ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt och erbjuder stort utrymme för självständighet, ansvar och professionell utveckling.
Som person är du strukturerad, har en hög samarbetskompetens och en förmåga att prioritera ditt arbete. Du känner ett stort engagemang och intresse för dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en arbetsplats med snabba och korta beslutsvägar med en sammanhållen grupp som har högt i tak och ett varierande arbete. Vi arbetar nära varandra med patienten i fokus.
För att bli aktuell för en anställning ska godkänt utdrag ur polisens belastningsregister finnas.
Tjänstgöringsgrad: deltid/- heltid ( enligt överenskommelse) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
mail
E-post: sara.parsifar@lakarhusetkungsbacka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkarhuset Kungsbacka AB
(org.nr 559131-5907)
Varlabergsvägen 25 (visa karta
)
434 39 KUNGSBACKA Arbetsplats
Läkarhuset Kungsbacka Jobbnummer
9703066