Legitimerad sjuksköterska sommarvikariat 100%
Vansbro kommun / Sjuksköterskejobb / Vansbro Visa alla sjuksköterskejobb i Vansbro
2026-03-04
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vansbro kommun i Vansbro
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Vi söker sjuksköterska till vår verksamhet i Vansbro kommun på ett vikariat.
Vi arbetar brett i både särskilda boenden samt i hemsjukvården och du kommer att ha tät kontakt med omvårdnadspersonalen. Vi tar initiativ till utveckling och möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt. Hos oss har vi alltid patienten i fokus, professionella och serviceinriktade är våra ledord i verksamheten.
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer att
• svara för bedömningar och medicinska insatser
• handleda omvårdnadspersonal
Du måste ha
• Sjuksköterskeutbildning
• ssk-legitimation
• B-körkort för manuell växellåda
• datorvana
• mycket goda svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du också har
• specialistutbildning inom äldrevård och/eller utbildning till distriktsköterska
• erfarenhet inom kommunal vård och omsorg
Vi vill att du
• är engagerad
• är flexibel
• är relationsskapande
• är självgående
• har samarbetsförmåga
• är kommunikativ
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Intervjuer kan komma ske löpande. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310138-2026-8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Kontakt
Verksamhetschef
Frida Swan frida.swan@vansbro.se 028175141 Jobbnummer
9775731