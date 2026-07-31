Legitimerad sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-31
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Geriatriska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till ett varmt team där din omtanke och kunskap gör verklig skillnad för våra äldre patienters trygghet och livskvalitet varje dag.
Rollen som sjuksköterska
Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete med kollegialt stöd och hög trivsel. Arbetsuppgifter varierar mellan mottagningsarbete, telefonrådgivning och uppföljning av insatta behandlingar. Egen sköterskemottagning kan vara aktuellt inom ditt kompetensområde.
Eftersom vi är en liten klinik och behöver vara flexibla är det viktigt att du är öppen för samarbete inom enheterna på kliniken.
Din blivande arbetsplats
Geriatriska kliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kliniken har specialistmottagningar inom flera områden. Geriatriska mottagningen inkluderar: minnesmottagning, parkinsonmottagning, äldrepsykiatriskt konsultteam, osteoporosmottagning samt protesmottagning för benamputerade äldre. Kliniken har även en vårdavdelning med 18 vårdplatser, geriatriska akutvårdsavdelningen.
Till kliniken hör även en länsgemensam öppenvårdsenhet, specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) som riktar sig till multisjuka äldre och palliativa patienter.
På geriatriska kliniken står alltid patientens behov i fokus. Med patientens behov i centrum ger vi bästa möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång. Din kreativitet och nyfikenhet hjälper oss att utveckla verksamheten.
Vi söker ständigt nya vägar att hjälpa och stötta sköra äldre genom att ta tillvara varje medarbetares idéer och nytänkande. Vi arbetar personcentrerat där patientens egna resurser tas tillvara.
På geriatriska mottagningen månar vi om att ha ett gott samarbetsklimat där våra medarbetare känner sig trygga, uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa. Vi tror att om man känner arbetsglädje så presterar man bättre - därför är vår arbetsmiljö viktig och den ska präglas av engagemang, öppen dialog och trivsel.
Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-31Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett stort intresse av att arbeta med äldre. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där flexibilitet, kommunikation- och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Helhetssynen på patienten präglar hela vårt arbete. Samarbete med andra kliniker, primärvård och kommun är en viktig del i denna helhetssyn.
Du är en person som tar ansvar för din uppgift och driver processer vidare. Du har god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring.
Vidare har du god hand med andra människor, är lyhörd och har fallenhet för att sätta dig in i andras perspektiv och du kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd, engagemang och flexibilitet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en omväxlande tillsvidaretjänst på heltid inom vår mottagningsverksamhet där det även helgtjänstgöring på geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA), schemalagt var femte helg ingår.
Tjänsten innebär många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och utmanas. Vi erbjuder dig en anställning på en klinik där vi har god sammanhållning och är ett positivt gäng.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För att få veta mer om tjänsten vänder du dig till biträdande verksamhetschef Susanne Agerbring som du når på tel: 010-242 25 11.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1074/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10017118