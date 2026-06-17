Legitimerad sjuksköterska
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-06-17
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Är du sjuksköterskan som älskar frihet, variation och att göra skillnad – varje dag?
Då är det dags att ta plats i vårt engagerade och kompetenta team som brinner för att utveckla vården tillsammans för våra patienter. Vi ingår idag i två forskningsprojekt och är kopplade till Linneuniversitetet. Med stöd från dem det kan vi arbeta utifrån den senaste forskningen och höja kompetensen i vårt team.
Hos oss får du ett arbete med variation och en härlig gemenskap där teamarbete är en självklarhet.
Hjärtligt välkommen att söka jobb hos oss!
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmån till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar i. Som sjuksköterska utför du vård i hemmet och arbeta utifrån omvårdnadsprocessens alla delar. Du samarbetar med olika yrkesprofessioner inom kommunal och regional verksamhet. Handledning till patient, närstående och omvårdnadspersonal är en stor del av ditt arbete.
Schema: Önskeschema. Dag, kväll och helgtjänstgöring (var 5:e)Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har god datorvana och B körkort
• Kan svenska språket i tal, förståelse och skrift
Vi sätter stort värde på en positiv inställning, god samarbetsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt med patienten i centrum. Vi ser även att du kan arbeta självständigt, är lösningsorienterad, kan göra egna bedömningar, är strukturerad och kan anpassa dig till ändrade förutsättningar.
Meriterande är om du är distriktsjuksköterska eller ha en specialistutbildning inom palliativvård eller äldrevård men är inget krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överrenskommelse.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
)
341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Madeleine Westling madeleine.westling@ljungby.se 0372-789541 Jobbnummer
9967376