Legitimerad psykolog BUP Huddinge
2026-04-24
BUP Huddinge växer och behöver utöka vårt team som arbetar med ätstörning, därför söker vi nu ytterligare legitimerade psykolog med KBT som är utbildad i FBT, till vår mottagning, som vill vara med och göra skillnad för barn och ungdomar.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Huddinge är en öppenvårdsenhet som bedriver modern barn- och ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå. Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska problem hos barn och ungdomar, 0-17 år, boende i Huddinge och Södra Botkyrka kommun. Vi är en mottagning med två subspecialiteter; trauma och ätstörning och behöver utöka våra team och därför vill vi anställa fler. Hos oss befinner du dig i ett sammanhang med bred och specialiserad kompetens.
Vi är en personalgrupp på cirka 36 anställda, bestående av psykologer, kuratorer, specialistläkare, sjuksköterskoroch administratörer.Vi har en samverkansansvarig kurator som hjälper till i samverkan med andra aktörer för att skapa förutsättningar för andra medarbetare att fokusera på sina områden. På mottagningen har vi tydliga arbetssätt och rutiner för hur vi utför vårt arbete och ett effektivt administrativt stöd. Vi erbjuder stegvis vård och har sedan flera år tillbaka digifysisk vård.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss består dina arbetsuppgifter huvudsakligen av psykiatriska bedömningar, psykologiska behandlingar samt neuropsykiatriska utredningar. Inom ramen för detta finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifter utifrån specifik kompetens och intresse. Samarbete med andra vårdgivare som arbetar med målgruppen är också en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, godkänd för tjänstgöring i Sverige, är ett krav.
Det är meriterande om Du har erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri. Önskvärt är också att Du har utbildning inom Familjebaserad ätstörningsbehandling (FBT) och/eller TF-KBT utifrån våra aktuella subspecialiseringar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och samtidigt flexibel. Du är serviceinriktad och arbetar självständigt, samtidigt som Du har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Huddinge är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Huddinge Kontakt
Biträdande enhetschef
Anneli Lind anneli.lind@regionstockholm.se Jobbnummer
9874789