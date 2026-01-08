Legitimerad optiker till Arvika
2026-01-08
Motiveras du av att hjälpa människor med deras syn och arbeta kliniskt med kvalitetsoptik som alla kan ha råd med? Nu söker vi på Synoptik en legitimerad optiker till vår butik i Arvika! Vill du arbeta på hela Sveriges folkoptiker där vi varit experter på optik sedan 1931? Sök då tjänsten redan idag!
På Synoptik brinner vi för att dela med oss av vårt kunnande och vår passion för optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever våra värderingar varje dag.
Som legitimerad optiker på Synoptik erbjuder vi dig:
Möjlighet till ett flexibelt arbetssätt genom våra distansundersökningar Omfattande synundersökningar i alla våra butiker; tryckmätning, funduskamera, synfältsmätare Möjlighet att arbeta med torra ögon Samarbete med Aleris ögonklinik samt vår interna kliniska support Delat journalsystem så du enkelt kan hjälpa kunder Regelbundna möten och utbildningar med dina optikerkollegor i regionen
Sök tjänsten redan idag!Vi söker dig som är legitimerad optiker idag och som känner att ögonhälsa är något som ligger dig allra närmast hjärtat. Som legitimerad optiker hos oss vägleder du kunden för att hitta bästa lösning. Du arbetar enligt kvalitetsnormen och för att främja kundens ögonhälsa.
Anställningen är tillsvidare och på heltid, alternativt deltid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår butikschef Ulrika Andersson Johansson på 0570-109 70.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Synoptik Sweden AB
(org.nr 556607-7904)
671 31 ARVIKA
9674697