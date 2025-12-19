Legitimerad matematik- och NO-lärare åk 7-9
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sofiaängen AB i Stockholm
I fina specialanpassade lokaler vid Hornstull finns grund- och gymnasieskolan Sofiaängen. Skolan är en resursskola som riktar sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi är en skola i utveckling med ett starkt elevhälsoteam där vi alla tillsammans utvecklar skolan till att bli en spetsskola inom specialpedagogiska metoder och med ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi utbildar eleverna för att klara framtiden och stöttar dem till bästa möjliga resultat och utveckling. Skolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång i liten grupp om ca 10 elever per grupp. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och växa i sin egen takt. Vi är ca 40 medarbetare och har ungefär 115 elever uppdelade på tre hemvisten, grundskolans senare åldrar, introduktionsprogrammet individuellt alternativ och samhällsprogrammet.
Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet över sitt arbete samt bidra till skolans utveckling. Hos oss kan du göra skillnad.
Vi söker till våterminen 2026 en lärare för undervisning i:
Matematik, NO-ämnen och teknik årskurs 7-9
På vår skola möter vi varje enskild elev där de befinner sig och hjälper dem sedan nå så långt som möjligt. Eleverna ska ges möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och växa och utvecklas i sin egen takt. Skolan arbetar med små elevgrupper om 6-10 elever per grupp, beroende på elevens unika behov. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med pedagoger. Du skapar lärmiljöer där eleverna känner sig trygga, motiverade och inspirerade. Du anpassar din undervisning utifrån de enskilda elevernas behov. Du har fokus på undervisningens framgångsfaktorer, jobbar med positiv förstärkning och är flexibel men tydlig. Det gemensamma arbetet med eleverna är i centrum.
I uppdraget ingår att vara mentor för ca 10 elever. Som mentor har du det övergripande ansvaret för att följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation. På vår skola är ett gott mentorskap mycket viktigt och en framgångsfaktor för hur väl eleverna når målen och trivs i skolan. En mentor är även länken mellan eleven, skolan och hemmet och vi har ett nära samarbete med våra vårdnadshavare.
Tillsammans med kollegor och elevhälsoteamet driver du pedagogiskt utvecklingsarbete och vågar prova olika arbetssätt och former. Du äter pedagogisk lunch med eleverna varje dag.
Tillträde: Publiceringsdatum2025-12-19
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i matematik, och NO-ämnen.
Meriterande är:
Kunskap, erfarenhet och intresse för arbete med elever med extraordinära behov
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik
Intresse och vana vid att arbeta med kompensatoriska hjälpmedel
Tycker du att detta låter som en spännande utmaning ska du ansöka genom att skicka in ditt personliga brev och cv via e-post till biträdande rektor malin.lundberg@sofiaangen.se
Välkommen med din ansökan redan idag!
Löpande urval tillämpas, varför tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss att bli kontaktade av rekryteringsfirmor tack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: malin.lundberg@sofiaangen.se Omfattning
