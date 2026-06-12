Legitimerad logoped
Region Östergötland / Logopedjobb / Linköping Visa alla logopedjobb i Linköping
2026-06-12
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, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Habiliteringen är en länsövergripande klinik som omfattar cirka 120 medarbetare, med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala. Habiliteringen är en specialiserad verksamhet som erbjuder insatser till barn, ungdomar, vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt till deras anhöriga och nätverk.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
• En arbetsplats med möjligheter att forma sin egen kompetens
• Introduktionsprogram för nyanställda
• Mentorskap inom professionen
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Nätverkande inom habiliteringen i Östergötland
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Friskvårdsbidrag och flexavtal
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Vi erbjuder dig ett arbete där du ges möjlighet att utveckla dig själv, samtidigt som vi vill att du aktivt medverkar och driver verksamhetens utveckling. Du kommer att arbeta nära andra professioner och ingå i teamarbete med fokus på helhetssyn och samverkan. Om du tycker om att arbeta under eget ansvar och jobba med utveckling av arbetsmetoder, så kommer du att trivas hos oss.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad logoped, gärna med erfarenhet kring målgruppen vuxna och barn med funktionsnedsättning och deras familj/nätverk. Arbetet innebär både individuella kontakter och multiprofessionella team insatser. Insatserna består av utredning, bedömning, behandling samt råd, stöd och handledning.
En viktig del i arbetet är samverkan med andra myndigheter och vårdgivare samt ansvara tillsammans med teamet för gruppverksamhet. Då verksamheten fortlöpande arbetar med metod- och utvecklingsfrågor, förväntas du aktivt delta i det arbetet.
Habiliteringen erbjuder dig ett stimulerande, roligt och omväxlande arbete där du har möjlighet att utveckla din yrkesroll. Tjänsten innebär resor och förutsätter att du har körkort.
Denna tjänst utgår från vår enhet i Linköping och under ditt första år kommer du att arbeta i barnteamet i Motala.
Arbetsgrupp
Teamet består av flera olika professioner där arbetet sker i nära samarbete. Vår målgrupp är barn och vuxna med varaktiga rörelsehinder samt intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även ett uppdrag för barn under 7 år med autism. Vi arbetar tillsammans utifrån individens behov för att främja självständighet och livskvalité.
Om dig
Du är legitimerad logoped gärna med erfarenhet från habiliteringen.
Meriterande är tidigare erfarenhet av teamarbete med barn och unga med funktionsnedsättning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har god förmåga att arbeta självständigt samt förmåga till samverkan med andra professioner och vårdgrannar. Det förutsätter att du är engagerad, flexibel, initiativtagande och trivs i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö. Du är en god kommunikatör och besitter en förmåga att så väl lyssna in andra som att uttrycka dig på ett konstruktivt sätt.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Torkelbergsgatan 14D (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habiliteringen Kontakt
Ulla Wahlström, SACO 010-1048443 Jobbnummer
9962332